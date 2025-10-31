У США теперь меньше оправданий для того, чтобы не поставлять ракеты.

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, uk.wikipedia.org

В Пентагоне готовы поставить Украине ракеты Томагавк

Окончательное решение еще не принято

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности "Томагавк", оценив, что это не окажет негативного влияния на запасы США.

В то же время окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа, по словам трех американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, пишет CNN.

По информации издания, объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке в начале этого месяца, как раз перед встречей Трампа с Зеленским.

По словам двух европейских чиновников, эта оценка вызвала одобрение европейских союзников США, которые считают, что у США теперь меньше оправданий для того, чтобы не поставлять ракеты. За несколько дней до встречи с Зеленским Трамп также заявил, что у США есть "много "Томагавков", которые они потенциально могут передать Украине.

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда спустя несколько дней Трамп резко изменил свою точку зрения, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США "нуждаются" в "Томагавках". Затем онсказал Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут их предоставлять - по крайней мере, пока.

ракета Tomahawk инфографика / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

