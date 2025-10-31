Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

Сергей Кущ
31 октября 2025, 19:55
190
У США теперь меньше оправданий для того, чтобы не поставлять ракеты.
Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс
Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • В Пентагоне готовы поставить Украине ракеты Томагавк
  • Окончательное решение еще не принято

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности "Томагавк", оценив, что это не окажет негативного влияния на запасы США.

В то же время окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа, по словам трех американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, пишет CNN.

видео дня

По информации издания, объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке в начале этого месяца, как раз перед встречей Трампа с Зеленским.

По словам двух европейских чиновников, эта оценка вызвала одобрение европейских союзников США, которые считают, что у США теперь меньше оправданий для того, чтобы не поставлять ракеты. За несколько дней до встречи с Зеленским Трамп также заявил, что у США есть "много "Томагавков", которые они потенциально могут передать Украине.

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда спустя несколько дней Трамп резко изменил свою точку зрения, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США "нуждаются" в "Томагавках". Затем онсказал Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут их предоставлять - по крайней мере, пока.

ракета Tomahawk инфографика
ракета Tomahawk инфографика / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

Вам может быть интересно:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пентагон Томагавк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

20:34Украина
Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:55Мир
Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Последние новости

20:34

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

Реклама
19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

18:16

"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

17:57

Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

17:57

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

17:40

Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

17:09

Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

Реклама
16:58

"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

16:56

Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

16:53

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:30

Берегитесь снов: какие 3 знака зодиака в ноябре 2025 изменят свою судьбу

16:21

Слово "комплімент" можно заменить: названы благозвучные украинские соответствияВидео

16:12

В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

16:01

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

15:52

Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

15:27

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:17

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

14:54

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

14:26

Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

14:14

Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

13:56

Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"Видео

13:54

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:53

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

13:47

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

Реклама
13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

13:15

Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресеньеВидео

13:14

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:06

Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из РивииВидео

12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять