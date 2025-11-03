Орбан готовит "энергетическое соглашение" для Трампа: в СМИ узнали, что оно предусматривает

Венгрия готова углубить американское ядерное сотрудничество в сферах малых модульных реакторов и хранения топлива.

Орбан повезет в Вашингтон энергетическое соглашение / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует представить президенту США Дональду Трампу специальную энергетическую инициативу во время официального визита в Вашингтон, запланированного на 7 ноября. Как сообщает Index, Будапешт уже сформулировал предложение, которое должно стать центральной темой переговоров.

По словам источников в венгерском правительстве, вопрос энергетики станет "самой чувствительной темой" встречи. Венгрия будет просить Вашингтон учесть, что из-за "исторических, географических и технических" обстоятельств страна не способна оперативно отказаться от импорта российской нефти и газа.

Зато Будапешт готов активизировать сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики. В частности, речь идет о развитии малых модульных реакторов, а также технологий хранения топлива и топливных элементов. Как отмечают собеседники Index, именно ядерная энергетика рассматривается как перспективное направление двустороннего взаимодействия.

Венгерское правительство, по данным источников, стремится заключить не только энергетическую, но и геополитическую сделку, которая позволит сохранить доступ к российским ресурсам, одновременно усиливая стратегическое партнерство с США.

По словам собеседников издания, после введения американских санкций против "Лукойла" компания начала сворачивать международную деятельность и продавать активы. В правительстве Венгрии признают, что прямое влияние этого решения на страну минимально, однако регион может столкнуться с изменениями в логистике поставок.

В Вашингтоне, по словам источников, стороны намерены реализовать две взаимосвязанные задачи: обеспечить энергетическую стабильность Венгрии и параллельно расширить участие Соединенных Штатов в ключевых отраслях - атомной энергетике и газовом секторе.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Что Орбан на самом деле может предложить США - мнение эксперта

В интервью Главреду аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус отметил, что у Орбана просто нет карт для разговора с Трампом.

"Ему нечего предложить взамен, чтобы убедить снизить давление на Россию. Поэтому можно с высокой долей уверенности сказать, что визит Орбана в Вашингтон закончится ничем", - подчеркнул он.

Эксперт добавляет, что в случае, если ситуация развивалась бы иначе, уже были бы зафиксированы или утечки информации с американской стороны, или триумфальные заявления самого Орбана о "победе".

Заявления Орбана об Украине - новости по теме

Недавно Орбан заявил, что Украина может распасться как государство и она уже "потеряла суверенитет". При этом он цинично отметил, что Украина существует якобы только благодаря помощи Запада.

Позже министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на слова Виктора Орбана. Он назвал его пропутинским и призвал его избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Ранее Главред сообщал, что Виктор Орбан заявил якобы о "решенной судьбе" Украины. По его словам, после завершения войны страну поделят на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную.

