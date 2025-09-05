'Имейте это в виду': Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

Важно:
- Энергетическая независимость Европы от РФ является ключевой для отношений с США
- США хотят серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей
Энергетическая независимость Европы от РФ является ключевой для крепких отношений с США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Важно, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан услышал эти сигналы по российской нефти от президента США Дональда Трампа, подчеркнул он во время обращения к участникам форума Ambrosetti.
"Америка хочет серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей, и это правильный путь. Чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду. Энергетическая независимость от России также является ключевой для крепких отношений с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.
Он сообщил, что сейчас в Украине проводит встречу с президентом Европейского Совета Антонио Коштой, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, "и мы также поговорим об этом".
"И важно, чтобы премьер-министр Орбан также услышал эти сигналы от Соединенных Штатов, непосредственно от президента Трампа: сигнал о российской нефти", - подчеркнул президент.
Как повлиять на позицию Орбана: мнение эксперта
Директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что изменения в отношениях с Венгрией во многом связаны с приходом к власти нового канцлера Германии — Фридриха Мерца. По его мнению, с новым лидером Берлин может выстроить иное взаимодействие с Виктором Орбаном.
Германия, как подчёркивает эксперт, обладает значительным рычагом влияния на Венгрию благодаря масштабным инвестициям в венгерскую экономику и наличию крупных немецких производств на её территории.
Если новое правительство во главе с Мерцем примет решение оказать давление на Орбана, оно сможет это сделать, используя как экономические, так и политико-экономические инструменты.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.
Напомним, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Как сообщал Главред, ранее на Брянщине, в российском городе Унеча, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".
Больше новостей:
- Орбан сделал неожиданное заявление о Зеленском и разразился цинизмом
- "Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопарком
- У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала
Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".
Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".
"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.
Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.
Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред