'Имейте это в виду': Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

Важно, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан услышал сигналы из США, подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил о послании для Виктора Орбана / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Facebook/orbanviktor

Энергетическая независимость Европы от РФ является ключевой для отношений с США

США хотят серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей

Энергетическая независимость Европы от РФ является ключевой для крепких отношений с США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Важно, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан услышал эти сигналы по российской нефти от президента США Дональда Трампа, подчеркнул он во время обращения к участникам форума Ambrosetti.

"Америка хочет серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей, и это правильный путь. Чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду. Энергетическая независимость от России также является ключевой для крепких отношений с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас в Украине проводит встречу с президентом Европейского Совета Антонио Коштой, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, "и мы также поговорим об этом".

"И важно, чтобы премьер-министр Орбан также услышал эти сигналы от Соединенных Штатов, непосредственно от президента Трампа: сигнал о российской нефти", - подчеркнул президент.

Как повлиять на позицию Орбана: мнение эксперта

Директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что изменения в отношениях с Венгрией во многом связаны с приходом к власти нового канцлера Германии — Фридриха Мерца. По его мнению, с новым лидером Берлин может выстроить иное взаимодействие с Виктором Орбаном.

Германия, как подчёркивает эксперт, обладает значительным рычагом влияния на Венгрию благодаря масштабным инвестициям в венгерскую экономику и наличию крупных немецких производств на её территории.

Если новое правительство во главе с Мерцем примет решение оказать давление на Орбана, оно сможет это сделать, используя как экономические, так и политико-экономические инструменты.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Как сообщал Главред, ранее на Брянщине, в российском городе Унеча, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth. Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

