Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в Украине

Анна Ярославская
3 ноября 2025, 10:58
Президент США утверждает, что в 60% случаев его угрозы пошлинами заставляли страны менять свое поведение.
Трамп, Путин
Трамп сказал, что расстилает красную дорожку для всех / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Главные тезисы Трампа:

  • Путин хочет торговых отношений с США
  • Стратегия пошлин "работает с Путиным"
  • С Путиным и Си Цзиньпином "нельзя шутить"

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет вести торговлю с Соединенными Штатами и "заработать много денег для России". Глава Белого дома подчеркнул, что ему "это нравится".

В интервью CBS News Трамп в очередной раз подчеркнул, что война России против Украины не началась бы, если бы в то время он был президентом, и снова напомнил, что он "урегулировал восемь войн в мире".

"Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - объяснил он.

У президента США спросили, почему его стратегия не влияет на Путина.

"Я думаю, что с Путиным это работает. Я поступил с ним иначе, потому что у нас нет большой торговли с Россией. Он не тот, кто много покупает у нас... из-за своей глупости", — ответил Трамп.

При этом он уверен, что Путин хотел бы увеличить количество деловых контактов.

"Считаю, что он хочет торговать с нами, и хочет заработать много денег для России. И я думаю, что это замечательно. Это то, что мне нравится", — сказал американский лидер.

Трамп сделал комплимент Путину и Си Цзиньпину

У президента США также спросили, с кем ему проще иметь дело - главой КНР Си Цзиньпином или кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Оба жесткие, оба умных… оба очень сильных лидера. С этими людьми нельзя шутить. Это люди, к которым следует относиться очень серьезно", — заявил Трамп.

На вопрос о "красной дорожке для Путина на Аляске" Трамп ответил, что расстилает "красную дорожку для всех".

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп прокомментировал нежелание главы РФ Владимира Путина заканчивать войну на Украине.

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они сражаются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было тяжело для Украины. Тяжело пришлось обоим. Иногда нужно просто позволить войне дойти до конца", - сказал глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп поговорил с главой Китая Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

На саммите руководителей стран АТЭС Трамп заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
