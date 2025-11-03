Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

В воинской части продолжаются следственные действия, а некоторых должностных лиц уже временно отстранили от исполнения обязанностей для проверки их действий.

Морские пехотинцы сообщили о потерях среди личного состава и мирных жителей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Россия ударила ракетами по Самаровскому району Днепропетровщины

Погибли и ранены военные и гражданские

ГБР начало расследование по факту халатности в военной службе

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военных в результате российского ракетного удара в Днепропетровской области.

По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских подразделений. После атаки на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР, которая фиксирует последствия обстрела и устанавливает все детали инцидента.

"Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных", - сообщили в ГБР.

Досудебное расследование ведется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Морские пехотинцы подтвердили потери после удара

В свою очередь, в 30-м Корпусе морской пехоты ВМС ВСУ подтвердили, что 1 ноября российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области. В момент атаки там находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

"Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположен ни один плац. К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские граждане, так и военнослужащие нашей бригады", - отметили в 30-м Корпусе морской пехоты.

По данным военных, в части продолжаются следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии.

"Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей", - добавили в корпусе.

Защита от ударов РФ - экспертное мнение

Если подготовка к отражению российских ударов по энергетической инфраструктуре началась только сейчас, времени на масштабные действия уже мало. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас стоит сосредоточиться на базовых мерах обороны.

"Даже временные укрепления могут значительно снизить последствия ударов", - подчеркнул эксперт.

Харченко пояснил, что создание полноценной, многоуровневой системы защиты энергетических объектов - это длительный процесс, который может занять от девяти до пятнадцати месяцев непрерывной работы.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Об источнике: ГБР Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

