"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

Вернуть систему в полноценное состояние за короткий промежуток времени невозможно, считает эксперт.

Эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Где в Украине больше всего электроэнергии

Что будет, если РФ будет продолжать наносить удары по нашей энергетике

В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключением электроэнергии в разных областях будет разной. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока свет может быть только несколько часов в сутки.

Об этом интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, в некоторых западных областях временно наблюдается профицит электроэнергии.

"Но передать ее в другие регионы невозможно из-за ограниченной пропускной способности энергосистемы, ведь нанесен ущерб ряду подстанций, через которые должна проходить эта электроэнергия. Поэтому отсутствие отключений там - явление временное", - отметил эксперт.

Гончар отметил, что россияне наносят удары, а наши энергетики постоянно работают над восстановлением, однако вернуть систему в полноценное состояние за короткий промежуток времени невозможно.

"Однако удается восстанавливать ее до минимально необходимого режима - это, собственно, и происходит постоянно с октября, когда возобновились систематические массированные удары по энергетической инфраструктуре" - пояснил он.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Эксперт считает, что ситуация и в дальнейшем будет оставаться сложной.

"Самая большая угроза (которая и сейчас имеет место) - попытки России полностью изолировать атомные электростанции от энергосистемы. Это делается путем поражения подстанций, через которые передается произведенная атомными блоками электроэнергия. Сами станции могут продолжать производство, но подать эту энергию в сеть невозможно, пока не будут отремонтированы подстанции и проведена перекоммутация. Итак, ситуация выглядит достаточно сложной, но не стоит рисовать апокалиптических картинок", - подытожил Гончар.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.

Как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В то же время глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

