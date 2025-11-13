Укр
Читать на украинском
Атака РФ по Харьковской области: в больнице умер 16-летний парень

Инна Ковенько
13 ноября 2025, 16:38обновлено 13 ноября, 17:14
В больнице умер подросток, который пострадал в результате попадания российского дрона по автомобилю.
В больнице умер подросток в результате вражеского обстрела Харьковщины
В больнице умер подросток в результате вражеского обстрела Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, прокуратура

Кратко:

  • 10 ноября Россия дронами атаковала 6 населенных пунктов Харьковщины
  • Пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень
  • 16-летний подросток умер в больнице в четверг, 12 ноября

В больнице скончался 16-летний подросток, пострадавший в результате атаки российского дрона по гражданскому автомобилю в селе Рубежное Волчанской общины Харьковской области.

Парень скончался от полученных травм вечером 12 ноября. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

видео дня

"Накануне российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на Волчанском направлении - ранены двое мужчин, их состояние средней тяжести", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сколько нужно средств для уничтожения вражеских дронов - мнение эксперта

Сергей Бескрестнов в интервью Главреду сообщал о том, что Украине никогда не будет достаточно авиации и других любых средств для борьбы против российских "Шахедов", ведь ни одно из этих средств не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушных целей.

В то же время из-за большой территории и линии фронта защищаться от вражеских атак с воздуха чрезвычайно трудно.

"Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях. Эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и т.д. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов", - отметил эксперт.

Атаки РФ на Харьковскую область - последние новости

Напомним, как писал Главред, в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Пострадали три человека.

Кроме того, 7 ноября, Россия ударила авиабомбами по АЗС в Харьковской области. В результате авиаудара травмированы пять человек, среди которых работник полиции. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее, ночью, 4 ноября, оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели.

Читайте также:

О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

