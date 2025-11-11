"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

Украину грозит новый массированный обстрел. Гороскоп для Украины до 16 ноября составила астролог Елена Бучинская, передает Главред.
"Идет угроза для Киева. Возможны жертвы и разрушения. До конца недели возможно попадание в самое сердце столицы, или будет ситуация, которая ранит сердца людей", - отметила астролог в прогнозе.
Также астролог рассказала о ситуации в Харькове и Днепре.
"В Харькове может быть повтор массированного удара и разрушения многоэтажек. Также могут быть потери среди населения", - отметила астролог.
О персоне: Елена Бучинская
Елена Бучинская - известный украинский астролог. Уже более 14 лет занимается астрологией. Часто рассказывает о прогнозах для Украины и мира, составляет натальные карты.
"Днепр - ситуация тяжелая. Возможны попадания в предприятия и админздания. Городу станет легче во второй половине июля. Кременчуг и Краматорск - будет очень тяжелая ситуация по обстрелам", - добавила астролог.
Атака РФ по Украине 8 ноября - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 8 ноября в Днепре россияне ударили БПЛА "Шахед" по многоэтажке. В результате атаки разрушено несколько этажей, есть погибшие.
Также российские оккупанты атаковали Харьковскую, Полтавскую, Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую области и Киев. В результате атак есть погибшие и раненые.
Из-за сильных перебоев с электроснабжением в городах нет света, воды и тепла.
Читайте также:
- Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики
- Магнетический момент месяца: четырех знаков зодиака окутает новое чувство
- Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред