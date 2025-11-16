"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

Россияне сообщили, что в результате атаки есть повреждения и пострадавшие.

Стало известно, какие цели дроны и ракеты могли атаковать в России и Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

Ночью в Волгограде дрон из-за ПВО РФ ударил по многоэтажке

Под ударом в России мой оказаться еще один НПЗ

В Крыму прогремели взрывы в районе аэродромов

Вечером 15 ноября и ночью 16 ноября в отдельных регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников и ракет.

Минобороны РФ традиционно сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над 7 областями страны, их якобы было 57. В то же время о ракетах ведомство не упомянуло в отчете.

Что известно об атаке на Россию

Вечером 15 ноября на взрывы в двух районах города пожаловались жители российского Волгограда. Там российская ПВО направила дрон прямо в жилой дом. В результате удара известно о трех пострадавших.

Смотрите видео атаки на Волгоград:

Несколько беспилотников пролетело и над Воронежской областью, где по информации губернатора Александра Гусева, подавленный дрон повредил фасад частного дома и забор.

Именно Гусев, кстати, и проговорился о том, кто на самом деле направил дрон на многоэтажку в Волгограде, потому что упомянул в своем сообщении о работе не только ПВО, но и средств РЭБ.

Местные жители также предположили, что в Волгограде дроны прицелились на НПЗ "Лукойл", однако пока нет информации о результатах этой атаки.

Пострадала от налета дронов в эту ночь и Самарская область РФ. Местные паблики сообщают, что ударные беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, а также предположительно подстанцию ​​в области.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что этой ночью на территории России были поражены несколько важных целей, которые касаются российской энергетики. В то же время, он подтвердил, что из-за работы российской противовоздушной обороны под удар попала многоэтажка в Волгограде.

Что прилетело по Крыму

Около 23:10 15 ноября во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Впоследствии местные жители сообщили, что громко было и в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке и в Симферополе.

Через некоторое время в российских пабликах стало "тревожно" из-за якобы пуска украинских ракет "Нептун". Что интересно, как и местные оккупационные власти, так и Минобороны РФ вообще не упоминает об атаке на Крым в отчетах и отмалчивается о ее последствиях.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Украина не впервые применяет для ударов по объектам РФ "Нептуны"

Главред писал, что несколько дней назад подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае. Во время атаки они применяли украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

В результате было зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Главное управление разведки МО Украины недавно дронами поразило нефтехимический завод страны-агрессора России в Башкортостане.

Несколько дней назад также в поселке Афипский местные жители слышали не один взрыв и работу противовоздушной обороны. В Сети сообщили, что вероятной целью атаки стал местный НПЗ.

Накануне украинские дроны настолько мощно атаковали черноморский порт Туапсе, что через несколько дней стало известно, что порт приостановил экспорт топлива.

