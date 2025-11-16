Укр
"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

Анна Косик
16 ноября 2025, 07:51обновлено 16 ноября, 08:50
Россияне сообщили, что в результате атаки есть повреждения и пострадавшие.
Атака на Россию
Стало известно, какие цели дроны и ракеты могли атаковать в России и Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • Ночью в Волгограде дрон из-за ПВО РФ ударил по многоэтажке
  • Под ударом в России мой оказаться еще один НПЗ
  • В Крыму прогремели взрывы в районе аэродромов

Вечером 15 ноября и ночью 16 ноября в отдельных регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников и ракет.

Минобороны РФ традиционно сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над 7 областями страны, их якобы было 57. В то же время о ракетах ведомство не упомянуло в отчете.

Что известно об атаке на Россию

Вечером 15 ноября на взрывы в двух районах города пожаловались жители российского Волгограда. Там российская ПВО направила дрон прямо в жилой дом. В результате удара известно о трех пострадавших.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки на Волгоград:

Несколько беспилотников пролетело и над Воронежской областью, где по информации губернатора Александра Гусева, подавленный дрон повредил фасад частного дома и забор.

Именно Гусев, кстати, и проговорился о том, кто на самом деле направил дрон на многоэтажку в Волгограде, потому что упомянул в своем сообщении о работе не только ПВО, но и средств РЭБ.

Местные жители также предположили, что в Волгограде дроны прицелились на НПЗ "Лукойл", однако пока нет информации о результатах этой атаки.

Пострадала от налета дронов в эту ночь и Самарская область РФ. Местные паблики сообщают, что ударные беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, а также предположительно подстанцию ​​в области.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что этой ночью на территории России были поражены несколько важных целей, которые касаются российской энергетики. В то же время, он подтвердил, что из-за работы российской противовоздушной обороны под удар попала многоэтажка в Волгограде.

Что прилетело по Крыму

Около 23:10 15 ноября во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Впоследствии местные жители сообщили, что громко было и в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке и в Симферополе.

Через некоторое время в российских пабликах стало "тревожно" из-за якобы пуска украинских ракет "Нептун". Что интересно, как и местные оккупационные власти, так и Минобороны РФ вообще не упоминает об атаке на Крым в отчетах и отмалчивается о ее последствиях.

ракета Нептун инфографика
Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Украина не впервые применяет для ударов по объектам РФ "Нептуны"

Главред писал, что несколько дней назад подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае. Во время атаки они применяли украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

В результате было зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Главное управление разведки МО Украины недавно дронами поразило нефтехимический завод страны-агрессора России в Башкортостане.

Несколько дней назад также в поселке Афипский местные жители слышали не один взрыв и работу противовоздушной обороны. В Сети сообщили, что вероятной целью атаки стал местный НПЗ.

Накануне украинские дроны настолько мощно атаковали черноморский порт Туапсе, что через несколько дней стало известно, что порт приостановил экспорт топлива.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Волгоград НПЗ новости Крыма Нептун взрыв в России война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
