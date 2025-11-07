РФ тотально простреливают: ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага

Россия максимально незащищена от ударов Украины и ГУР это в очередной раз доказали.

Появились новые детали о последствиях атаки на Башкортостан / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Основное:

Дроны ГУР атаковали один из ключевых нефтехимических заводов РФ

В результате удара на предприятии возник пожар

Кроме завода Украина поразила немало НПЗ

Главное управление разведки МО Украины дронами поразило нефтехимический завод страны-агрессора России в Башкортостане. Как сообщили в ГУР, это произошло вчера, 6 ноября.

Мастера дальнобойных дронов нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), который является одним из ключевых предприятий нефтехимпрома РФ.

Что известно о последствиях удара ГУР

После атаки дронов на нефтехимическом предприятии России вспыхнул пожар. Его зафиксировали на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу.

"На заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры", - говорится в сообщении.

Какие еще объекты атаковали украинские дроны в последнее время

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил в Telegram о других успешных ударах украинских сил по объектам на территории России. В частности, за последнее время в РФ подгорали Волгоградский, Кстовский, Саратовский, Туапсинский, Марийский и Рязанский НПЗ. Два из них после атаки приостановили свою работу.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Также пострадали ряд подстанций, Костромская ГРЭС, ТЭЦ в Орле и другие объекты. Коваленко добавил, что в России уже есть дефицит ПВО из-за украинских ударов по комплексам С-300, С-400 и "Панцирь".

"Основное количество ПВО врага - у фронта и Москвы, что создает существенные дыры в воздушном пространстве России. Для понимания, большинство россиян в стране вообще не защищены Путиным, хотя он постоянно обещал безопасность каждому. Все эти испытания "Ярсов", анекдоты про "Посейдон" и "Буривестник" с "Орешником" выглядят комично на фоне тотальной простреливаемости России", - подытожил он.

Как Украина ударами по России меняет ход войны

Ранее, как писал Главред, СМИ писали, что украинские беспилотники бьют по нефтяным объектам России и меняют географию конфликта. Украинские дальнобойные дроны уже нанесли серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным логистическим центрам - ослабляя энергетическую инфраструктуру и вынуждая Москву вводить ограничения на поставки топлива.

Теперь некоторые модели беспилотников даже преодолевают до 1 000 км, что значительно расширяет радиус поражения по сравнению с предыдущими этапами кампании.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны осуществила атаку на нефтетерминал в российском порту Туапсе, что в Краснодарском крае.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки порт приостановил экспорт топлива, а НПЗ, подконтрольный компании "Роснефть", полностью прекратил переработку сырой нефти.

Также накануне Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

