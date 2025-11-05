Серьезные убытки для РФ: новые данные о последствиях атаки на порт в Туапсе

Украинская атака беспилотников кардинально изменила планы России по экспорту топлива.

После атаки дронов в России приостановили работу порт и НПЗ

Завод прекратил переработку сырой нефти, которую РФ экспортировала другим странам

В воскресенье, 2 ноября, украинские дроны атаковали черноморский порт Туапсе, что в стране-агрессоре России. Как пишет Reuters, по состоянию на сегодня, 5 ноября, стало известно, что порт приостановил экспорт топлива.

Издание сообщает, что в результате атаки также прекратил переработку сырой нефти нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный компании "Роснефть".

Насколько "болезненными" являются последствия атаки для России

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который ранее экспортировал большую часть своей продукции, с 3 ноября текущего года остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры после ударов беспилотников.

Что интересно, накануне атаки ожидалось, что этот НПЗ наоборот увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре. Мощность переработки завода в сутки составляла 240 баррелей нефти. На НПЗ производили кроме нефти еще и мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

Аналитики отметили, что во время атаки в порту стояли сразу три танкера для загрузки нефтью, дизельным топливом и мазутом. Однако сегодня все суда отошли от причалов и были поставлены на якорь вблизи порта, а поставки нефти в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию приостановлены.

В России пытаются бороться с последствиями ударов по НПЗ

Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России пытаются компенсировать потери, вследствие ударов по стратегически важным предприятиям и заводам.

РФ перераспределяет объемы производства на другие заводы, но Украина об этом знает и планирует в ответ продолжать атаки, ведь именно отрасль нефтепереработки напрямую финансирует агрессию РФ.

Удары по НПЗ и нефтебазам России - последние новости

Ранее также вследствие атаки беспилотников возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ. Там было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Накануне стало известно, что в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области. Местные отмечали, что всего там слышали от 5 до 8 взрывов.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

