Серьезные убытки для РФ: новые данные о последствиях атаки на порт в Туапсе

Главное:
- После атаки дронов в России приостановили работу порт и НПЗ
- Завод прекратил переработку сырой нефти, которую РФ экспортировала другим странам
В воскресенье, 2 ноября, украинские дроны атаковали черноморский порт Туапсе, что в стране-агрессоре России. Как пишет Reuters, по состоянию на сегодня, 5 ноября, стало известно, что порт приостановил экспорт топлива.
Издание сообщает, что в результате атаки также прекратил переработку сырой нефти нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный компании "Роснефть".
Насколько "болезненными" являются последствия атаки для России
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который ранее экспортировал большую часть своей продукции, с 3 ноября текущего года остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры после ударов беспилотников.
Что интересно, накануне атаки ожидалось, что этот НПЗ наоборот увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре. Мощность переработки завода в сутки составляла 240 баррелей нефти. На НПЗ производили кроме нефти еще и мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.
Аналитики отметили, что во время атаки в порту стояли сразу три танкера для загрузки нефтью, дизельным топливом и мазутом. Однако сегодня все суда отошли от причалов и были поставлены на якорь вблизи порта, а поставки нефти в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию приостановлены.
В России пытаются бороться с последствиями ударов по НПЗ
Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России пытаются компенсировать потери, вследствие ударов по стратегически важным предприятиям и заводам.
РФ перераспределяет объемы производства на другие заводы, но Украина об этом знает и планирует в ответ продолжать атаки, ведь именно отрасль нефтепереработки напрямую финансирует агрессию РФ.
Удары по НПЗ и нефтебазам России - последние новости
Ранее также вследствие атаки беспилотников возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово", а также на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке.
Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ. Там было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
Накануне стало известно, что в России была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области. Местные отмечали, что всего там слышали от 5 до 8 взрывов.
Другие новости:
- "Потеряли 80% города": военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске
- Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции: эксклюзивное видео
- Доллар готовит сюрприз к новогодним праздникам: когда украинцам стоит менять валюту
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред