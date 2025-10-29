Укр
Неизвестные дроны залетели в РФ: раздавались громкие взрывы, горят НПЗ

Мария Николишин
29 октября 2025, 07:46
Известно, что под ударом были нефтеперерабатывающие заводы и предприятие.
Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Неизвестные дроны атаковали регионы России
  • В Ульяновской области была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл"
  • Также дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае

В ночь на 29 октября Россию атаковали неизвестные дроны. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В частности, по предварительным данным, была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл" в Ульяновской области РФ.

Местные отмечали, что всего там слышали от 5 до 8 взрывов. В сеть уже опубликовали видео с последствиями атаки, на них видно пламя и столб дыма.

Вероятно, под удар попала установка АВТ-200. Известно, что сам "НС-Ойл" перерабатывает нефть, производит бензиновую и дизельную фракции, мазут. Мощность завода до 600 000 тонн горючего в год.

Также заявляется, что неизвестные дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае. Это предприятие является крупным производителем химической продукции, а именно - полиэтилена, бензола и другой нефтехимической продукции.

Кроме того, после двух часов ночи паблики начали писать, что была осуществлена атака на Марийский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в селе Табашино (Республика Марий Эл).

Также в соцсетях появились кадры, на которых в районе объекта зафиксированы яркие вспышки, похожие на пожар.

Россию атаковали дроны - видео:

Удары по России

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман отметил, что для эмоционального давления на российское общество, Украине нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены.

"Мы сейчас уничтожили почти половину нефтеперерабатывающих заводов, но россиянам ничего - что-то там где-то горит-полыхает, а разговоров об этом внутри РФ почти нет. А вот если бы упало Останкино или прилетело бы по какой-то улице в Москве, россияне бы об этом много говорили, а главное - начали задавать вопросы Путину", - считает он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 26 октября страну-агрессор Россию, в частности Москву, атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало над столицей 34 якобы сбитых или перехваченных дрона.

26 октября военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздавались в Московской области.

Кроме того, 22 октября в городе Копейск Челябинской области России прогремели взрывы. На заводе "Пластмас", который производит боеприпасы и взрывчатые вещества, начался сильный пожар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

