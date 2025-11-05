Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции: эксклюзивное видео

Коротко:
- Танкисты из 5 штурмовой обнаружили группу оккупантов, которая готовилась к штурму украинских позиций
- После нескольких прицельных выстрелов вражескую группировку уничтожили еще до начала атаки
- В бою участвовали два танка - "Грин" и "Кизи"
На фронте экипажи танков 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили вражескую штурмовую группу врага, которая готовились к атаке украинских позиций.
Украинские танкисты обнаружили вражескую группировку, которая скрывалась в здании, сосредоточив свои силы для дальнейшего наступления. В бою участвовали экипажи двух танков - "Грин" и "Кизи". Видео операции бригада обнародовала в своем Telegram.
Украинские воины действовали на опережение - после нескольких точных прицельных выстрелов позиция оккупантов была уничтожена вместе с личным составом.
"Противник накапливал личный состав для штурма наших позиций. Однако экипажи 5 штурмовой действовали на опережение - точно и решительно. После нескольких прицельных выстрелов вражеская группировка была уничтожена еще до начала атаки. Каждый выстрел - результат слаженной работы команды, которая уверенно держит линию обороны и уничтожает врага, не оставляя ему шансов", - сообщают в бригаде.
Операции ВСУ - последние новости
Как сообщал Главред, в Купянске ВСУ проводит спецоперацию. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич. Сейчас над операцией работают несколько подразделений.
Напомним, ВМС Украины провели операцию на буровой платформе "Сиваш" в Черном море. Также в ходе операции ликвидирована техника наблюдения и ПТРК.
Кроме того, украинские разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму. Бойцы уничтожили российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы энергообеспечения пункта управления С-400.
