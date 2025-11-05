Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции: эксклюзивное видео

Украинские бойцы вплотную ударили в здание, где россияне сосредотачивали свои силы для дальнейшего наступления.

https://glavred.info/front/tankisty-unichtozhili-gruppu-vraga-kotoraya-gotovila-shturm-na-ukrainskie-pozicii-eksklyuzivnoe-video-10712549.html Ссылка скопирована

Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции / Скриншот с видео: 5 отдельная штурмовая киевская бригада

Коротко:

Танкисты из 5 штурмовой обнаружили группу оккупантов, которая готовилась к штурму украинских позиций

После нескольких прицельных выстрелов вражескую группировку уничтожили еще до начала атаки

В бою участвовали два танка - "Грин" и "Кизи"

На фронте экипажи танков 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили вражескую штурмовую группу врага, которая готовились к атаке украинских позиций.

Украинские танкисты обнаружили вражескую группировку, которая скрывалась в здании, сосредоточив свои силы для дальнейшего наступления. В бою участвовали экипажи двух танков - "Грин" и "Кизи". Видео операции бригада обнародовала в своем Telegram.

видео дня

Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции / Скриншот с видео: 5 окремоа штурмова київська бригада

Украинские воины действовали на опережение - после нескольких точных прицельных выстрелов позиция оккупантов была уничтожена вместе с личным составом.

"Противник накапливал личный состав для штурма наших позиций. Однако экипажи 5 штурмовой действовали на опережение - точно и решительно. После нескольких прицельных выстрелов вражеская группировка была уничтожена еще до начала атаки. Каждый выстрел - результат слаженной работы команды, которая уверенно держит линию обороны и уничтожает врага, не оставляя ему шансов", - сообщают в бригаде.

Операции ВСУ - последние новости

Как сообщал Главред, в Купянске ВСУ проводит спецоперацию. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич. Сейчас над операцией работают несколько подразделений.

Напомним, ВМС Украины провели операцию на буровой платформе "Сиваш" в Черном море. Также в ходе операции ликвидирована техника наблюдения и ПТРК.

Кроме того, украинские разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму. Бойцы уничтожили российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы энергообеспечения пункта управления С-400.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред