У фигуристки отобрали медали из-за обмана / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Скандальная российская спортсменка, которой приписывают романтические отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Камила Валиева окончательно опозорилась на весь мир.

Международный союз конькобежцев(ISU) 6 ноября текущего года объявил о вступлении в силу решения, которое лишает россиянку результатов на чемпионате Европы 2022 года.

С чего началась скандальная история Валиевой

Зимой 2022 года фигуристка из страны-агрессора России участвовала в олимпийском командном турнире в Пекине, где завоевала "золото". Накануне, в конце декабря 2021 года, на тот момент у 15-летней девушки взяли пробу на допинг. Международное агентство по тестированию (ITA) уже во время олимпиады сообщило о том, что проба оказалась положительной - в анализе Валиевой обнаружили триметазидин.

Валиева на Олимпиаде 2022 года / фото: скриншот из видео

Россиянка опровергла результаты анализа и отказалась возвращать медали, которых ее лишили. А сама страна-агрессор в своих "лучших" традициях пыталась доказать в суде правоту спортсменки. Впоследствии выяснилось, что Валиева даже пыталась убедить Спортивный арбитражный суд в том, что допинг в ее организм попал через клубничный десерт, который она съела у дедушки.

"Он принимает таблетки и, наверное, одна из таблеток попала в десерт, который он мне обычно дает. И я несколько раз видела, что он ножом давил таблетки и растворял их в стакане. Поэтому, возможно, я выпила из одного стакана", - рассказывала фигуристка в суде.

Что интересно, доказать факт существования дедушки фигуристка в суде не могла, не говоря уже о правдивости истории о десерте. Поэтому через некоторое время из-за дисквалификации россиянки на 4 года "золото" отдали США.

Когда спортсменку заподозрили в связях с диктатором

Через месяц после дисквалификации, в феврале 2024 года Валиева неожиданно появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Она сидела по левую руку от главы Кремля, что сразу вызвало громкие обсуждения среди болельщиков.

Валиева рядом с Путиным на открытии турнира в Казани / фото: скриншот из видео

Некоторые из них начали сравнивать Валиеву с бывшей фавориткой Путина Кабаевой, которая в свое время получила неофициальный титул любовницы кремлевского диктатора.

Чем закончилась допинговая история фигуристки

Окончательную точку в истории Валиевой вчера, 6 ноября, поставил Международный союз конькобежцев. Согласно его решению, были перераспределены и награды чемпионата Европы 2022 года.

Апелляция россиянки в Федеральный суд Швейцарии отклонена, а медали перераспределены. Победительницей стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла еще одна представительница РФ Александра Трусова. А бронза досталась бельгийке Луне Хендрикс.

Тайны личной жизни Путина - последние новости

Ранее Главред писал, что в 2010-2011 годах Владимир Путин, будучи премьер-министром РФ, встречался с несовершеннолетней абитуриенткой журфака Московского государственного университета (МГУ) Алисой Харчевой. В начале отношений девушке было всего 17 лет.

Недавно стало известно, что бывшая жена кремлевского преступника Владимира Путина Людмила стала первой жертвой его диктаторского режима. Однако даже после развода с главой Кремля она продолжает получать большие средства из российского бюджета за молчание и жизнь в "золотой клетке".

Накануне Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Об источнике: Международный союз конькобежцев (ISU) Международный союз конькобежцев (ISU - от англ. International Skating Union) - международная спортивная федерация, главный руководящий орган конькобежных видов спорта в мире, к которым относятся фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек, пишет Википедия. Сейчас штаб-квартира Международного союза конькобежцев расположена в Лозанне (Швейцария), а председателем союза является голландец Ян Дийкема.

