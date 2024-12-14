В ответ на исключение из соревнований Дудайте вся литовская сборная отказалась участвовать в ЧМ.

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Литовскую спортсменку выгнали с Чемпионата мира из-за футболки, как у Зеленского/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/smoltown.girl, Facebook Lithuanian Functional Fitness Federation

Кратко:

Литовскую спортсменку исключили из ЧМ из-за футболки с антироссийской надписью

После этого вся сборная Литвы отказалась участвовать в Чемпионате мира

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте отстранили от участия на Чемпионате мира по функциональным видам спорта в Венгрии из-за футболки с антироссийским лозунгом "Make Russia small again" ("Сделайте Россию снова маленькой").

После исключения спортсменки с соревнований вся сборная Литвы отказалась участвовать в ЧМ в знак протеста против допуска российских спортсменов, сообщили в Федерации функционального спорта Литвы.

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Дудайте отметила, что надела такую футболку, чтобы выразить свою гражданскую позицию, ведь она против допуска к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора России. Спортсменка рассказала, что организаторы соревнований сначала предупредили ее и попросили заменить футболку, однако после ее отказа приняли решение о дисквалификации

"Организаторы заявили, что футболка - провокация. Они предложили мне переодеться, угрожая исключением или меня, или всей команды. Я не боялась дисквалификации, но не хотела подводить свою команду. Поэтому я настояла, чтобы меня официально исключили", - рассказала Дудайте в комментарии Delfi.

После этого в знак солидарности с Дудайте вся литовская сборная отказалась участвовать в чемпионате. В команде отметили, что они приняли такое решение, потому что не согласны с политикой организаторов, которые допустили российских спортсменов к соревнованиям под "нейтральным" статусом.

Напомним, что фраза "Make russia small again" ("Сделайте Россию снова маленькой") является ссылкой на предвыборный лозунг Дональда Трампа "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой").

Такую футболку, в частности, имеет президент Украины Владимир Зеленский. Ему ее подарили 23 октября во время встречи с представителями украинского гражданского общества, и вечером того же дня он записал традиционное обращение к народу уже в этой символической футболке. Это вызвало истерику в Кремле.

Ранее сообщалось, что украинский экс-футболист Тимощук попал в новый антиукраинский скандал. Тимощука пригласили в российский "Зенит" еще в 2017 году. До сегодня футболист не выказывал своей политической позиции.

Также ранее Главред сообщал, что звезда "Лиги смеха" после ранения на фронте сделал символический удар по мячу перед матчем. Ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.

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