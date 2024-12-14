В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

На встрече планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии.

https://glavred.info/world/v-es-zagovorili-o-zavershenii-voyny-i-vvode-mirotvorcev-v-ukrainu-politico-10622489.html Ссылка скопирована

В Брюсселе обсудят ввод миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Основное:

В Брюсселе обсудят возможные форматы завершения войны

Возможно создание европейской миротворческой миссии

Темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.

На встрече 18 декабря в Брюсселе будут европейские лидеры, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politico со ссылкой на информированных собеседников.

видео дня

Отмечается, что на встрече планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России на Украину.

Издание уточняет, что дискуссия началась на фоне давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа относительно того, что Европа должна сыграть активную роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент, сообщили собеседники.

Как добавляет Politico, среди лидеров-участников будут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Другие новости:

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред