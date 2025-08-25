Укр
Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

Анна Косик
25 августа 2025, 15:06
За решеткой "золотой клетки" женщина продолжает скрывать страшные эпизоды своей жизни.
Людмила Путина, Владимир Путин
О чем молчит бывшая жена Путина

Вы узнаете:

  • Как жила Людмила Очеретная с Путиным
  • Когда Путин развелся с женой
  • Чем сейчас занимается Людмила

Бывшая жена кремлевского преступника Владимира Путина Людмила стала первой жертвой его диктаторского режима. Однако даже после развода с главой Кремля она продолжает получать большие средства из российского бюджета за молчание и жизнь в "золотой клетке".

Главред узнал, что это не случайно. О нынешней жизни бывшей Первой леди России рассказал на YouTube-канале OBOZ LIFE Никита Гаврилюк со ссылкой на книгу "Пикантная дружба" и расследователей.

По его словам, вся жизнь Людмилы с Путиным была переполнена болью от бесконечных унижений. Женщина жила в атмосфере молчания, давления и полного контроля со стороны мужа.

"То, о чем она рассказывала, было не просто мелодрамой. Хотя именно так она, казалось, хотела подать историю своей жизни", - рассказала о жизни Людмилы писательница и подруга женщины Ирен Питч.

На протяжении всей супружеской жизни бывшая Путина постепенно становилась его тенью, а ее психологическое состояние стремительно ухудшалось. В 2006 году она решила прервать молчание и под фейковым именем начала публиковать в живом журнале сообщения с правдой о своей жизни.

После этого до 2008 года начали активно распространяться слухи о разводе Владимира и Людмилы Путиных. Однако официальный Кремль молчал, а правда всплыла только в 2013 году.

Новая страница жизни Людмилы

Однако без мужа Людмила была не долго. В 2015 году она вышла замуж за Артура Очеретного - бывшего сотрудника Управления делами президента, а ныне руководителя культурного фонда РФ.

Так у Людмилы началась новая жизнь, в которой она продолжает извлекать из российского бюджета сотни миллионов ежегодно. Фактически, тем самым женщина продолжает забирать из экономики РФ средства, которые Кремль мог бы назначить для производства новых ракет или дронов для атак на Украину.

Кроме этого бывшая жена Путина разрушает культурное наследие страны-агрессора России. Лучшим примером этого является скандал с якобы благотворительным фондом Людмилы, который взял в аренду усадьбу Льва Толстого в центре Москвы.

Фонд должен был реставрировать историческое здание, но вместо этого перестроил его. Таким образом был потерян исторический фасад, там появились офисные помещения и паркинг, что привело к культурной катастрофе.

Но пока деньги "крутятся", Людмиле безразлична культура России, ведь она продолжает держать обет молчания, не любит журналистов и живет в "золотой клетке", хотя с момента ее официального развода с диктатором Путиным прошло уже более 10 лет.

О персоне: Людмила Очеретная

Людмила Очеретная - бывшая (до 2013) жена Владимира Путина. Инициатор создания Центра развития русского языка. Бывшая куратор "Фонда развития русского языка" и иногда выступает с публичными заявлениями по поводу русского языка и образования, пишет Википедия.

