Путин - лжец: как на самом деле выглядела карта Украины раньше

Мы напомним, как выглядела Украина до российской оккупации и СССР и расскажем, как Путин и российская пропаганда пытается переписать историю.

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Как выглядела карта Украины раньше / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, gis.huri.harvard.edu

Перед полномасштабным вторжением России в Украину диктатор Владимир Путин возомнил себя историком, заявив, что нашей страны якобы не существует, а нынешние территории не принадлежат Украине. Бред российского диктатора не больше, чем плод его больной фантазии.

Мы напомним, как выглядела Украина до российской оккупации и СССР и расскажем, как Путин и российская пропаганда пытается переписать историю.

О Москве до Киева никто не слышал

Дело в том, что украинская государственность достигает времен Киевской Руси. Юрий Долгорукий, основавший Москву, был Киевским князем. И в то время, когда российскую столицу только начинали строить, древний Киев уже был развитым городом с храмами, зданиями и активной торговлей.

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Поэтому, говорить, будто Киев и Украина произошли от России, по крайней мере, нелогично.

Российская империя захватила земли и начала проводить там свою экспансионистскую политику только в 18 веке. Часть территории современной Украины, а именно ее западная часть, была под контролем Австрийской империи (впоследствии Австро-Венгрии).

В начале 20 в. российская империя и Австро-Венгрия распались. Это дало возможность украинцам как на западных территориях, так и на территориях, подконтрольных России, восстановить свое государство.

Как выглядела Украина раньше?

Украинская Народная Республика, которая была создана на территории Украины после распада Российской империи еще в ноябре 1917 года, была одним из первых государственных объединений.

В документе были обозначены границы Украинской Народной Республики, включая Киев, Подольск, Волынь, Чернигов, Полтаву, Харьков, Херсон, Таврию (за исключением Крыма), Екатеринослав (территория Донбасса).

На карте тех времен видно, что в состав Украины вошли территории бывшей Российской империи, где проживало украинское население (Киевская, Волынская, Подольская, Херсонская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская губернии и Северо-Таврические уезды).

Карта Украины 1918 год / Фото: hai-nyzhnyk.in.ua

Что касается Львова, он вошел в состав Западно-Украинской Народной Республики в 1918 году, а после польско-украинской войны вошел в состав Польской Республики и находился в ее пределах до 1939 года.

Очередное вторжение России

С 23 марта 1920 г. по 16 октября 1922 г. в состав Украинской Советской Социалистической Республики входили Черниговская, Донецкая, Екатеринославская, Харьковская, Кременчугская, Киевская, Николаевская, Одесская, Подольская, Полтавская, Волынская и Запорожская области.

Это произошло после того, как в УНР вторглась Красная Армия.

Путин - лжец

Дело в том, что любой человек, который хоть немножко знает историю или умеет пользоваться гуглом, покрутит пальцев у виска, услышав бред Путина о том, что Украину создал Ленин или о том, что в состав Украины входят "исконно русские" территории.

Даже на момент присоединения к СССР в состав Украинской Советской Республики входил не только весь Украинский Донбасс, но и часть современной Ростовской области Российской Федерации, включая Таганрог.

Карта Украины в 1922 году / Фото: gis.huri.harvard.edu

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