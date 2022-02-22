"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину

Ранее российский президент отметился бредовым заявлением.
Бывшая чемпионка Украины в тройном прыжке Руслана Цихоцкая, проживающая сейчас в США, отреагировала на заявления Владимира Путина, который назвал Украину "творением Ленина".
У себя в сториз 35-летняя спортсменка, которая ранее представляла Украину на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских Играх, написала:
"Украина – не "часть России". Никогда ею не была и не будет".
Также она добавила, что у Украины есть своя история, культура, свой народ, своя территория и независимое государство.
Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Российское телевидение также показало его обращение к россиянам, в котором Путин больше часа рассуждал об истории СССР в целом и Украине в частности.
Также сообщалось, известная украинская легкоатлетка и уроженка Луганска Анастасия Брызгина (двухкратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров) крайне резко высказалась о признании Россией террористической группировки "Л/ДНР".
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