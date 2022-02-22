Егорова угодила в новый скандал, назвав Путина "героем нашего времени" после признания "ЛДНР"

Телеведущая Снежана Егорова заявила, что радуется за людей, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", поскольку, по ее мнению, "пришел мир на землю Донбасса".
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова угодила в новый скандал из-за своих симпатий к президенту страны-агрессора.
Егорова назвала Владимира Путина "героем нашего времени" после того, как Кремль признал "ЛДНР".
"Без ложного пафоса. Герой нашего времени", – написала Егорова в своем Telegram-канале и опубликовала видеообращение Путина.
Егорова также написала, что радуется за людей, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", поскольку, по ее мнению, "пришел мир на землю Донбасса".
"Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я весь день до вечера слушала апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова. Потом пояснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Бог в помощь! Пусть придет мир на землю Донбасса", – написала актриса.
Как сообщал Главред, ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".
Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, — "сворой гиен".
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".
Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.
Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".
Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после срочного заседания СНБО обратился к украинцам:
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