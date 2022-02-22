"Танки, очень много": очевидцы рассказали о колонне техники в Донецке

Солдаты российской армии на фоне танка / Reuters

По центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с силами Вооруженных сил Украины.

Об этом Радио.Свобода сообщили местные жители.

Как сообщили несколько очевидцев около 23 часов, колонна прошла прямо по центру города, улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", – сообщил житель города.

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Читайте такжеПутин вводит войска на оккупированный Донбасс под видом "миротворцев""Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", – сообщила другая очевидица из центра города.

Также сообщается, что после подписания Путиным указа в центре Донецка устроили салют, на месте выступает певица Юлия Чичерина, которая поддерживает агрессию на Донбассе.

ВСУ будут стоять напротив регулярной армии РФ

Как гласит договор,подписанный сегодня между Владимиром Путиным и главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" на линии разграничения украинские военные будут стоять напротив подразделений регулярной российской армии.

"С целью обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой договорной стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории", - говорится в статье 5.

Кроме того, в статье 7 говорится о том, что охрана государственной границы республик" будет осуществляться совместными с РФ усилиями "исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".