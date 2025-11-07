РФ нанесла новые удары по энергетике: где 7 ноября не будет света

В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения.

В Украине действуют графики почасовых отключений света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Главное:

Россияне нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

В некоторых регионах обновили графики отключений на 7 ноября

В ночь на 7 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, враг бил по Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе заверили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Как будут выключать свет в Украине 7 ноября

В пятницу, 7 ноября, графики почасовых отключений применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины.

Кроме того, с 08:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.

В Минэнерго призвали украинцев рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Обновленные графики отключения света

В Киеве обновили графики отключений на 7 ноября.

Новые графики опубликовали в ДТЭК.

График отключения света в Киеве / фото: ДТЭК

График отключения света в столице на 7 ноября / фото: ДТЭК

Обновленные графики отключения света действуют также в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Украине могут отменить графики отключений света - названо условие

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что с началом отопительного сезона украинцы могут вздохнуть с облегчением - графики отключения электроэнергии имеют все шансы стать более мягкими или совсем исчезнуть.

Причина – снижение нагрузки на энергосистему благодаря централизованному теплоснабжению.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. О взрывах в регионе стало известно после полуночи. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад.

Этой же ночью россияне ударными беспилотниками атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидировали спасатели.

В ночь на 6 ноября вражеская атака по энергетическим объектам Днепропетровщины привела к обесточиванию восьми угольных шахт. В момент удара под землей находились 2595 шахтеров, чья жизнь оказалась под угрозой.

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

