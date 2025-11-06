Укр
Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 18:11обновлено 6 ноября, 18:49
7946
Россия запустила по Украине большое количество БпЛА, под ударом оказались Днепр и Павлоград, есть угроза массированной атаки.
Россия готовит новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/ivan_fedorov

О чем говорится в материале:

  • Россияне наносят массированный удар по Днепропетровской области, в частности по объектам энергетики
  • Мониторинговые каналы сообщают об угрозе масштабного удара по Украине этой ночью

Россияне запустили по Украине большое количество ударных БпЛА, ожидается очередная массированная атака. Уже известно о взрывах в Днепре и Павлограде. Об этом сообщает Суспільне.

Как отметил глава Днепропетровской ОВА, область находится под массированной атакой

видео дня

"Область под массированной атакой беспилотников. Угроза сохраняется. Пожалуйста, берегите себя. Не пренебрегайте безопасностью", - сообщил Владислав Гайваненко в заметке в Telegram.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук впоследствии сообщил, что российские войска продолжают наносить удары по Днепропетровщине, в частности по объектам энергетической инфраструктуры. Сохраняется опасность новых атак беспилотников. Кроме того, он предупредил, что ночью возможны повторные удары.

"Позаботьтесь о зарядке гаджетов и павербанков, сделайте небольшой запас воды на случай перебоев. Оставайтесь в безопасных местах в случае тревоги, реагируйте на сирены. Берегите себя и родных", - отметил он.

По состоянию на 18:41 Владислав Гайваненко сообщил, что в Днепре в результате российской атаки пока известно о четырех пострадавших - 34-летней женщине и трех мужчинах в возрасте 40, 42 и 57 лет. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

"В городе повреждена четырехэтажка. Данные по ущербу, нанесенному врагом, продолжают уточняться", - указал он.

Мониторинговые каналы отмечают, что сегодня ожидается масштабная атака дронов - только с северного направления зафиксировано около 150 запусков.

Мониторинговые ресурсы также сообщают о запуске беспилотников типа "Shahed" из района Орла, а также о повторных пусках из Приморско-Ахтарска.

Кроме того, зафиксированы новые запуски "Shahed" из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Курска.

Также наблюдались пуски БпЛА из района Шаталово и повторные - из Курска.

Кроме этого, зафиксированы запуски дронов из Орла и Брянска.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Какая цель атак россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что страна-агрессор Россия продолжает пытаться нанести ущерб энергосистеме Украины.

По его словам, такая стратегия РФ состоит из двух основных этапов. Сначала россияне стремятся отделить от Объединенной энергосистемы Украины периферийные подсистемы, которые имеют много линий электропередач и тесно связаны с главной сетью.

Следующим шагом является попытка нарушить целостность самой энергосистемы - прежде всего в районе Днепра. На правом берегу сосредоточен избыток производства электроэнергии, тогда как на левом - ее потребление, что создает дисбаланс. Именно поэтому, пояснил Рябцев, Россия целенаправленно атакует линии, которые обеспечивают передачу электроэнергии между двумя берегами.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска ночью осуществили массированную атаку на Украину, запустив 135 ударных дронов. Больше всего пострадала Днепропетровская область, в частности, в Каменском в результате удара ранены восемь человек, повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура.

В ночь на 6 ноября вражеская атака по энергетическим объектам Днепропетровщины привела к обесточиванию восьми угольных шахт. В момент удара под землей находились 2595 шахтеров, чья жизнь оказалась под угрозой.

Кроме того, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Как сообщило Минэнерго, графики отключения электроэнергии по всей Украине будут действовать сегодня до 22:00.

Другие новости:

О персоне: Владислав Гайваненко

Владислав Викторович Гайваненко - украинский деятель, полковник милиции, заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации, и.о. председателя Днепропетровской областной администрации (с 15 октября 2025 года), сообщает Википедия.

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Павлоград Днепропетровская область новости Украины
