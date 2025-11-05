РФ массированно бьет по Украине: раскрыты цели новых ударов

РФ пытается отрезать от Объединенной энергетической системы Украины линий электропередач, пояснил Геннадий Рябцев.

РФ бьет по объектам энергетики

Важное из заявлений Рябцева:

РФ отрезает линий электропередач от Объединенной энергосистемы

Враг пытается нарушить целостность энергосистемы Украины

Эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил о том, что страна-агрессор РФ будет стараться нанести вред энергетической системе Украины.

"Эта тактика РФ состоит из двух шагов. Первый шаг – это попытка отрезать от Объединенной энергетической системы Украины периферийные подсистемы, которые связаны с Объединенной энергосистемой большим количеством связей, то есть линий электропередач", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он привел пример Чернигова, где работает одна большая станция, которая обеспечивает электроэнергией и теплом весь город. При этом Чернигов очень ограниченно связан с другими подсистемами энергосистемы, поэтому там нет возможности компенсировать ту энергию, которую генерирует Черниговская ТЭС.

"Второй шаг – это попытка подрубить Объединенную энергосистему, нарушить ее целостность. А нарушить целостность можно по Днепру. Потому что на правом берегу Днепра у нас избыток генерации, а на левом – избыток потребления. То есть у нас дисбаланс на обоих берегах", - предупредил аналитик.

По его словам, россияне это прекрасно знают, поэтому Россия сейчас и бьет по тем связям, которые обеспечивают переток электрической энергии с правобережья на левобережье.

"А вдоль Днепра идут плотины, линии электропередач и так далее. Поэтому россияне не бьют по ГЭС, а бьют по линиям связи – линиям электропередач через Днепр. Поэтому сейчас перед нами стоит задача – обеспечить как можно более плотную защиту ключевых объектов энергосистемы, причем эта защита должна быть активной", - добавил Рябцев.

Угроза отключения отопления: прогноз эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко высказался о возможных рисках прекращения централизованного отопления в Украине зимой.

Он отметил, что если в Киеве в холодный период года будут выведены из строя ТЭЦ и в течение трёх дней при температуре ниже –10 °C не появится возможность их восстановить, власти должны будут объявить эвакуацию населения и начать слив воды из отопительных систем многоквартирных домов.

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Напомним, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

