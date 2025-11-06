Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

Главное:
- Россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской и Черниговской областей
- Аварийно-восстановительные работы продолжаются
- По всей Украине графики отключений электроэнергии действуют до 22:00
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей.
Графики отключений электроэнергии сегодня действуют до 22:00 по всей территории Украины. Об этом сообщило Минэнерго в четверг, 6 ноября.
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.
Удары по энергетике - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, направленной на то, чтобы сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.
"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерным "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.
Сегодня с 08:00 до 22:00 по всей территории Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Минэнерго призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Атаки России на Украину - что известно
Как сообщал Главред ранее, страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.
Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки поднялись сильные пожары во многих областях. Россияне целились по газовой инфраструктуре.
Кроме того, в ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. Под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.
