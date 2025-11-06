Укр
Читать на украинском
Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

Инна Ковенько
6 ноября 2025, 14:01
1091
Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре двух областей Украины
Россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре двух областей Украины

Главное:

  • Россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской и Черниговской областей
  • Аварийно-восстановительные работы продолжаются
  • По всей Украине графики отключений электроэнергии действуют до 22:00

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей.

Графики отключений электроэнергии сегодня действуют до 22:00 по всей территории Украины. Об этом сообщило Минэнерго в четверг, 6 ноября.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.

Удары по энергетике - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, направленной на то, чтобы сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.

"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерным "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.

Сегодня с 08:00 до 22:00 по всей территории Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Минэнерго призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Атаки России на Украину - что известно

Как сообщал Главред ранее, страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки поднялись сильные пожары во многих областях. Россияне целились по газовой инфраструктуре.

Кроме того, в ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. Под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине отключения света атака дронов
Почему Трамп проиграл выборы в Нью-Йоркемнение

05:26

Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

05:00

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

