Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-snova-udarila-po-energetike-v-kakih-oblastyah-samaya-slozhnaya-situaciya-10712882.html Ссылка скопирована

Россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре двух областей Украины / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС, Укрэнерго

Главное:

Россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской и Черниговской областей

Аварийно-восстановительные работы продолжаются

По всей Украине графики отключений электроэнергии действуют до 22:00

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей.

Графики отключений электроэнергии сегодня действуют до 22:00 по всей территории Украины. Об этом сообщило Минэнерго в четверг, 6 ноября.

видео дня

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.

Удары по энергетике - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, направленной на то, чтобы сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.

"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерным "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.

Сегодня с 08:00 до 22:00 по всей территории Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Минэнерго призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Атаки России на Украину - что известно

Как сообщал Главред ранее, страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки поднялись сильные пожары во многих областях. Россияне целились по газовой инфраструктуре.

Кроме того, в ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. Под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред