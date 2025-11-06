Укр
Читать на украинском
Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую область

Инна Ковенько
6 ноября 2025, 10:59
Горели дома, автомобили и инфраструктура, в частности железнодорожная станция.
Росіяни масовано атакували дронами Дніпропетровщину
Россияне массированно атаковали дронами Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС, Укрзализныця

Главное:

  • Россияне массированно атаковали Днепропетровскую область
  • Повреждения получили дома, транспортное предприятие, а также железнодорожная станция Запорожье-Каменское
  • В результате массированной атаки пострадали восемь человек

В ночь на 6 ноября российские войска массированно атаковали дронами Днепропетровскую область. Оккупанты ударили по Каменскому, Никопольщине и Петропавловской громаде. Также повреждена железнодорожная станция Запорожье-Каменское.

В результате атаки пострадали восемь человек. Об этом сообщают и.о. главы ОГА Владислав Гайваненко и ГСЧС.

"Пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Кроме того, в городе изуродована инфраструктура, транспортное предприятие и автомобили", - отмечает Гайваненко.

В ГСЧС добавляют, что из-под завалов удалось спасти 5 человек.

Также россияне беспилотниками ударили по Петропавловской громаде Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.

  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС
  Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині
    Атака росіян на Дніпропетровщину: наслідки удару по Дніпропетровщині Фото: ДСНС

По Никопольщине российская армия целилась FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской громаде. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.

Атака по железнодорожной инфраструктуре

Как сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Каменское на Днепропетровщине.

"Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные - уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу", - написал он.

По его словам, движение в и из Днепра обеспечивается резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку.

  Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині
    Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині Фото: Укрзалізниця
  Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині
    Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині Фото: Укрзалізниця
  Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині
    Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині Фото: Укрзалізниця

Какие поезда будут курсировать с задержками

Укрзализныця сообщила , что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками.

Речь идет о следующих рейсах:

  • №102 Херсон - Гусаровка,
  • №104 Львов - Гусаровка,
  • №712 Киев - Гусаровка,
  • №92 Одесса - Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр - Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.

Из-за повреждения на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов таких поездов:

  • № 31/32 Запорожье - Перемышль
  • № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград - Киев,
  • № 37/38 Запорожье - Киев", - сообщают в Укрзализныце.

Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины

Как писал Главред ранее, российские дроны ударили по Харьковщине. Дроны попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели. Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей. Об этом сообщали в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Днепропетровщина Укрзализныця атака дронов
