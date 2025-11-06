Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую область

Главное:
- Россияне массированно атаковали Днепропетровскую область
- Повреждения получили дома, транспортное предприятие, а также железнодорожная станция Запорожье-Каменское
- В результате массированной атаки пострадали восемь человек
В ночь на 6 ноября российские войска массированно атаковали дронами Днепропетровскую область. Оккупанты ударили по Каменскому, Никопольщине и Петропавловской громаде. Также повреждена железнодорожная станция Запорожье-Каменское.
В результате атаки пострадали восемь человек. Об этом сообщают и.о. главы ОГА Владислав Гайваненко и ГСЧС.
"Пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Кроме того, в городе изуродована инфраструктура, транспортное предприятие и автомобили", - отмечает Гайваненко.
В ГСЧС добавляют, что из-под завалов удалось спасти 5 человек.
Также россияне беспилотниками ударили по Петропавловской громаде Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.
По Никопольщине российская армия целилась FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской громаде. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.
Атака по железнодорожной инфраструктуре
Как сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Каменское на Днепропетровщине.
"Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные - уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу", - написал он.
По его словам, движение в и из Днепра обеспечивается резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку.
Какие поезда будут курсировать с задержками
Укрзализныця сообщила , что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками.
Речь идет о следующих рейсах:
- №102 Херсон - Гусаровка,
- №104 Львов - Гусаровка,
- №712 Киев - Гусаровка,
- №92 Одесса - Гусаровка.
Также поезд №733 Днепр - Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.
Из-за повреждения на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов таких поездов:
- № 31/32 Запорожье - Перемышль
- № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград - Киев,
- № 37/38 Запорожье - Киев", - сообщают в Укрзализныце.
Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины
Как писал Главред ранее, российские дроны ударили по Харьковщине. Дроны попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели. Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранее, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей. Об этом сообщали в Днепропетровской ОГА.
Кроме того, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.
