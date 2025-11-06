Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую область

Горели дома, автомобили и инфраструктура, в частности железнодорожная станция.

Главное:

Россияне массированно атаковали Днепропетровскую область

Повреждения получили дома, транспортное предприятие, а также железнодорожная станция Запорожье-Каменское

В результате массированной атаки пострадали восемь человек

В ночь на 6 ноября российские войска массированно атаковали дронами Днепропетровскую область. Оккупанты ударили по Каменскому, Никопольщине и Петропавловской громаде. Также повреждена железнодорожная станция Запорожье-Каменское.

В результате атаки пострадали восемь человек. Об этом сообщают и.о. главы ОГА Владислав Гайваненко и ГСЧС.

"Пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Кроме того, в городе изуродована инфраструктура, транспортное предприятие и автомобили", - отмечает Гайваненко.

В ГСЧС добавляют, что из-под завалов удалось спасти 5 человек.

Также россияне беспилотниками ударили по Петропавловской громаде Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.

По Никопольщине российская армия целилась FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской громаде. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.

Атака по железнодорожной инфраструктуре

Как сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Каменское на Днепропетровщине.

"Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные - уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу", - написал он.

По его словам, движение в и из Днепра обеспечивается резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку.

Какие поезда будут курсировать с задержками

Укрзализныця сообщила , что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками.

Речь идет о следующих рейсах:

№102 Херсон - Гусаровка,

№104 Львов - Гусаровка,

№712 Киев - Гусаровка,

№92 Одесса - Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр - Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.

Из-за повреждения на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов таких поездов:

№ 31/32 Запорожье - Перемышль

№ 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград - Киев,

№ 37/38 Запорожье - Киев", - сообщают в Укрзализныце.

