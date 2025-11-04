Около 40 тысяч КАБов атаковали Украину: россияне внезапно увеличили количество ударов

Только за месяц по Украине ударило более 5 тысяч авиабомб.

Российские оккупанты увеличили количество ударов КАБами по Украине. За последние 10 месяцев россияне сбросили около 40 тысяч авиабомб. Об этом заявило Министерство обороны Украины.

При этом в прошлом году россияне использовали 40 тысяч авиабомб в течение всего года.

В течение октября враг применил 5328 КАБов для ударов по позициям украинских военных и прифронтовых городах.

"В октябре российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины ... Это наибольшее количество сброшенных КАБов за месяц с начала 2025 года", - говорится в сообщении.

Модернизированные КАБы - мнение эксперта

Главред писал, что по данным заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, в течение сентября-октября РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и уже вывела их на финальную стадию боевого испытания.

Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Таким образом россияне продолжают дорабатывать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

Напомним, 24 октября Индустриальный район Харькова атаковали пятью КАБами. Попадания пришлись на гражданское предприятие и автобазу (повреждено более 20 авто), взрывная волна разбила окна в двух многоэтажках.

Также российские управляемые авиабомбы 24 октября атаковали Одесскую область прозвучали взрывы. Председатель ОГА Олег Кипер рассказал, что это первый случай применения управляемых авиабомб по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как сообщал Главред, 26 октября в Кривом Роге прогремел взрыв. Город атаковали российским КАБом. Противовоздушная оборона уничтожила боеприпас, но обломки повредили промышленное предприятие.

В интервью Главреду специалист по связи "Флеш" назвал альтернативу борьбы с КБАми. Эксперт подчеркнул, что "Патриот" теоретически может сбивать КАБы, но ракеты для него стоят миллионы. По его словам, некоторые немецкие автоматические комплексы, которые используются против "шахедов", вполне справятся с такими задачами на небольших высотах.

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

