Patriot 'слишком дорогое удовольствие' в борьбе с КАБами: 'Флеш' назвал альтерантиву

Эксперт подчеркнул, что "Патриот" теоретически может сбивать КАБы, но ракеты для него стоят миллионы.

Patriot слишком дорогое удовольствие в борьбе с КАБами / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/serhii_flash

Ключевые тезисы "Флеша":

Использовать системы ПВО "Патриот" против дешевых КАБов слишком дорогое удовольствие

"Патриот" должен сохраняться для борьбы с баллистическими ракетами

Против КАБов целесообразнее применять "Гепарды"

В борьбе с КАБами и подобными малозатратными наработками применять дорогие системы ПВО неразумно. Для перехвата КАБов уместнее использовать более бюджетные системы. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Патриот" может работать против КАБов, но это слишком дорогое удовольствие. Использовать редкий комплекс, ракеты для которого стоят миллионы, чтобы сбить относительно дешевую бомбу с крылышками - неэффективно. Мы бережем "Патриот" для борьбы с баллистикой и поражения более важных целей", - пояснил он. видео дня

При этом Бескрестнов подчеркнул, что перехватывать КАБы способны более бюджетные системы ПВО. По его словам, некоторые немецкие автоматические комплексы, которые используются против "шахедов", вполне справятся с такими задачами на небольших высотах.

"Зенитная артиллерия также может работать, но из-за высокой скорости цели наведение на нее в ручном режиме затруднено. Работают только автоматические системы, которые способны автоматически захватить цель и сопровождать ее. Пример такой машины в нашем вооружении - немецкая зенитная самоходная установка Gepard", - отметил "Флеш".

Бескрестнов добавил, что Gepard является эффективным средством для прикрытия локальных объектов, поскольку установка она имеет ограничения. Для эффективного поражения цели "Гепарду" нужно находиться в пределах примерно 3-5 км от траектории пролета.

Смотрите видео интервью Сергея "Флеш" Бескрестнова Главреду о новых КАБ и FPV, которые способны доставать до тыловых городов:

Чем опасны российские КАБы

Как писал Главред, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что в сентябре-октябре Россия завершала работу над новыми модулями управления для авиационных бомб. По данным разведки, РФ вывела эти решения на финальную стадию боевых испытаний.

Боевой радиус таких управляемых авиабомб (КАБ) оценивается примерно в 200 км, что дает противнику возможность поражать цели на значительном расстоянии от зон базирования носителей. Ключевая угроза заключается в том, что универсальные модули планирования и коррекции позволяют превращать обычные бомбы различной массы - 250, 500, 1500 и 3000 кг - в управляемые средства поражения с повышенной точностью и дальностью применения.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары КАБами по Украине - новости по теме

Напомним, 24 октября Индустриальный район Харькова атаковали пятью КАБами. Попадания пришлись на гражданское предприятие и автобазу (повреждено более 20 авто), взрывная волна разбила окна в двух многоэтажках.

Также российские управляемые авиабомбы 24 октября атаковали Одесскую область прозвучали взрывы. Председатель ОГА Олег Кипер рассказал, что это первый случай применения управляемых авиабомб по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как сообщал Главред, 26 октября в Кривом Роге прогремел взрыв. Город атаковали российским КАБом. Противовоздушная оборона уничтожила боеприпас, но обломки повредили промышленное предприятие.

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

