Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантиву

Руслана Заклинская
1 ноября 2025, 16:01
24
Эксперт подчеркнул, что "Патриот" теоретически может сбивать КАБы, но ракеты для него стоят миллионы.
Patriot 'слишком дорогое удовольствие' в борьбе с КАБами: 'Флеш' назвал альтерантиву
Patriot слишком дорогое удовольствие в борьбе с КАБами / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/serhii_flash

Ключевые тезисы "Флеша":

  • Использовать системы ПВО "Патриот" против дешевых КАБов слишком дорогое удовольствие
  • "Патриот" должен сохраняться для борьбы с баллистическими ракетами
  • Против КАБов целесообразнее применять "Гепарды"

В борьбе с КАБами и подобными малозатратными наработками применять дорогие системы ПВО неразумно. Для перехвата КАБов уместнее использовать более бюджетные системы. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Патриот" может работать против КАБов, но это слишком дорогое удовольствие. Использовать редкий комплекс, ракеты для которого стоят миллионы, чтобы сбить относительно дешевую бомбу с крылышками - неэффективно. Мы бережем "Патриот" для борьбы с баллистикой и поражения более важных целей", - пояснил он.

видео дня

При этом Бескрестнов подчеркнул, что перехватывать КАБы способны более бюджетные системы ПВО. По его словам, некоторые немецкие автоматические комплексы, которые используются против "шахедов", вполне справятся с такими задачами на небольших высотах.

"Зенитная артиллерия также может работать, но из-за высокой скорости цели наведение на нее в ручном режиме затруднено. Работают только автоматические системы, которые способны автоматически захватить цель и сопровождать ее. Пример такой машины в нашем вооружении - немецкая зенитная самоходная установка Gepard", - отметил "Флеш".

Бескрестнов добавил, что Gepard является эффективным средством для прикрытия локальных объектов, поскольку установка она имеет ограничения. Для эффективного поражения цели "Гепарду" нужно находиться в пределах примерно 3-5 км от траектории пролета.

Смотрите видео интервью Сергея "Флеш" Бескрестнова Главреду о новых КАБ и FPV, которые способны доставать до тыловых городов:

Чем опасны российские КАБы

Как писал Главред, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что в сентябре-октябре Россия завершала работу над новыми модулями управления для авиационных бомб. По данным разведки, РФ вывела эти решения на финальную стадию боевых испытаний.

Боевой радиус таких управляемых авиабомб (КАБ) оценивается примерно в 200 км, что дает противнику возможность поражать цели на значительном расстоянии от зон базирования носителей. Ключевая угроза заключается в том, что универсальные модули планирования и коррекции позволяют превращать обычные бомбы различной массы - 250, 500, 1500 и 3000 кг - в управляемые средства поражения с повышенной точностью и дальностью применения.

Patriot 'слишком дорогое удовольствие' в борьбе с КАБами: 'Флеш' назвал альтерантиву
КАБ / Инфографика: Главред

Удары КАБами по Украине - новости по теме

Напомним, 24 октября Индустриальный район Харькова атаковали пятью КАБами. Попадания пришлись на гражданское предприятие и автобазу (повреждено более 20 авто), взрывная волна разбила окна в двух многоэтажках.

Также российские управляемые авиабомбы 24 октября атаковали Одесскую область прозвучали взрывы. Председатель ОГА Олег Кипер рассказал, что это первый случай применения управляемых авиабомб по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как сообщал Главред, 26 октября в Кривом Роге прогремел взрыв. Город атаковали российским КАБом. Противовоздушная оборона уничтожила боеприпас, но обломки повредили промышленное предприятие.

Читайте также:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине авиабомба война России и Украины Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:28Война
"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:58Фронт
ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

15:01Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Последние новости

16:35

В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

16:28

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

16:28

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

16:01

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантивуВидео

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
15:58

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:27

РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

15:01

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

14:35

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинскомВидео

Реклама
14:06

Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

13:45

Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

13:25

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

13:24

"Не нарывайтесь": Лукашенко пригрозил "бахнуть" вместе с Путиным "Орешником"

13:13

Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

12:36

"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

12:33

"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

12:23

Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

12:18

Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 ноября: Овнам - финансовые неурядицы, Стрельцам - сюрприз

12:04

Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

Реклама
11:55

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнутВидео

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

Реклама
02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

22:50

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантовВидео

22:45

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

22:29

Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

22:15

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять