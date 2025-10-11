Укр
Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

Сергей Кущ
11 октября 2025, 00:20
По словам Зеленского, на разных объектах предусмотрены разные уровни защиты.
Зеленский отреагировал на критику систем защиты киевских ТЭЦ
Зеленский отреагировал на критику систем защиты киевских ТЭЦ / Коллаж: Главред, фото: pexels, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику систем защиты киевских ТЭЦ.

Во время брифинга глава государства подчеркнул, что недоволен тем, как защищены киевские ТЭЦ от вражеских дронов, пишет ТСН.

Отвечая на вопрос о системах защиты, поскольку на снимках было видно мешки с песком вместо бетонных сооружений, которые должны были бы защитить трансформаторы.

По словам Зеленского, на разных объектах предусмотрены разные уровни защиты.

"Есть такие объекты, размером как село. То есть, вы там особо никакие конструкции не построите. Их надо защищать противовоздушной обороной. Что касается защиты с песком — где-то есть первый уровень, есть регионы. Безусловно, нельзя все закрыть бетоном. Но я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6… Вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов", - заявил президент.

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь.

Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура. В результате атаки есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

