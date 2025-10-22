Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

https://glavred.info/war/kiev-pod-atakoy-ballisticheskih-raket-v-gorode-progremeli-vzryvy-rabotaet-pvo-10708442.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: Командование ПС, 126 отдельная бригада территориальной обороны, Главред

В ночь на 22 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы Украины.

По информации ведомства, зафиксирована скоростная цель, которая двигалась с севера на Киев.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрывах и добавил о последствиях в отдельных районах: "В Голосеевском районе Киева после взрыва начался пожар. Все службы направляются на место".

видео дня

Силы ПВО работают на отражение атак. Городские власти призывают жителей: "Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

В 1:37 Воздушные силы сообщили о повторной угрозе для Киева. После этого прогремели повторные взрывы. Городской голова подтвердил, что враг снова атаковал баллистикой. Известно о как минимум одной ракете, которая летит на Киев с севера.

По словам мэра, после взрывов на вызов в Дарницкий район Киева выехала бригада скорой помощи. "Вражеская атака на столицу продолжается", - отметил мэр города.

Новость дополняется. . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред