Будут дальнобойные ответы на российский террор: важные решения Ставки

Говорили о защите энергетики, масштабировании дальнобойных ответов на террор России и восстановлении энергооборудования после обстрелов.

https://glavred.info/war/budut-dalnoboynye-otvety-na-rossiyskiy-terror-vazhnye-resheniya-stavki-10707974.html Ссылка скопирована

Зеленский на Ставке обсудил украинское дальнобойное оружие / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Коротко о главном:

Зеленский провел заседание Ставки

Украина готовит масштабные ответы на обстрелы РФ

Украина готовится к новой закупке ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании с представителями командования и власти обсуждали сверхважные вопросы и приняли определенные решения. Президент поделился деталями.

Защита энергетики

"Провел Ставку. Большинство вопросов - по энергетике. Прежде всего ситуация в областях и громадах, понятны сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы", - говорится в сообщении. видео дня

Президент отметил, что готовится полный спектр ответов, в том числе и масштабирование дальнобойных ответов на российский террор против украинской инфраструктуры.

Восстановление после обстрелов

Также на Ставке докладывали о восстановлении в общинах после ударов. Определили и параметры расширения украинских резервов, в частности - резервов оборудования.

"Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности", - сказал президент.

Отопительный сезон

Также на заседании уделили внимание ситуации в газовой сфере - накопление газа на отопительный сезон, ремонтные работы.

"Благодарен всем украинским газовикам, каждой компании, которые работают ради Украины. Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа", - говорится в сообщении.

Закупка систем ПВО

Отдельно говорили о прикрытии объектов энергетики от ударов с воздуха. Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации. Владимир Зеленский поручил оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО.

"Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры. Слава Украине!" - добавил президент.

Закупка дальнобойного ответа - важные новости по теме

Ранее Главред писал, что Украина работает над масштабированием применения дальнобойного оружия. Чем эффективнее Украина будет использовать свои дальнобойные возможности, тем быстрее можно будет достичь мира. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Они могут существенно усилить способность ВСУ наносить удары по стратегическим объектам в глубоком тылу противника.

По данным СМИ, Украина может в ближайшее время получить дальнобойные крылатые ракеты Taurus от Германии. Мерц может передать ВСУ до 150 ракет.

Больше о дальнобойном оружии:

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред