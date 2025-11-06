Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2025, 12:15
270
Президент Украины требует от партнеров усилить давление на РФ и принять решение о замороженных российских активах.
удары по Украине
РФ атаковала Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала Украину ударными дронами
  • В результате атаки есть много пострадавших
  • Под ударом были объекты инфраструктуры и жилые дома

Российские оккупанты обстреляли Украину ударными дронами. За ночь враг запустил 135 дронов. На этот обстрел остро отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне со вчерашнего дня били по Днепропетровской области. В результате атаки на Каменское были ранены восемь человек. В общем были повреждены жилой дом, инфраструктура железной дороги.

видео дня

"Оперативно сработали наши спасатели: 5 человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо. Атаковали также Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области. Цели - наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь. Где это нужно, работают все необходимые службы, восстанавливают и помогают людям", - написал президент.

Он отметил, что Украине и всему миру следует давить на Россию, сейчас этого давления недостаточно. Зеленский требует принять решение по российским замороженным активам.

"Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансах. И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите. Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", - подчеркнул он.

  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС
  • Обстрел Украины 6 ноября
    Обстрел Украины 6 ноября фото: ГСЧС

Удары по энергетике - мнение эксперта

Эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил о том, что страна-агрессор РФ будет пытаться нанести ущерб энергетической системе Украины.

"Эта тактика РФ состоит из двух шагов. Первый шаг - это попытка отрезать от Объединенной энергетической системы Украины периферийные подсистемы, которые связаны с Объединенной энергосистемой большим количеством связей, то есть линий электропередач. Второй шаг - это попытка подрубить Объединенную энергосистему, нарушить ее целостность. А нарушить целостность можно по Днепру. Потому что на правом берегу Днепра у нас избыток генерации, а на левом - избыток потребления. То есть у нас дисбаланс на обоих берегах", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Удары по Украине - главные новости

Как писал Главред ранее, российские дроны ударили по Харьковщине. Дроны попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели. Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей. Об этом сообщали в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:10Украина
Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары

12:15Война
Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папы

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папы

11:19Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Последние новости

13:10

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:09

Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

12:44

Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

12:40

Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

12:17

Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
12:15

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские ударыФото

12:07

Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

12:03

Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцыВидео

11:48

Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

Реклама
11:47

Как по-украински называется "безымянный" палец - ответ мало кто знаетВидео

11:42

Как эффективно прочистить трубы: простое средство, которое работает лучше любых химикатов

11:19

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папыЭксклюзив

11:07

Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

10:59

Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую областьФото

10:55

Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

10:21

"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

10:15

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

Реклама
10:10

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

09:53

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:30

Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

09:25

"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

09:24

Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песнюВидео

09:20

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

09:00

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

08:46

Почему Украине очень нужны Томагавки?мнение

08:33

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным и тот просил его завершить войну в УкраинеВидео

08:26

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Шпионский скандал в Германии: AfD подозревают в передаче военных тайн Кремлю

07:35

Массированная атака дронов по России: горят ГРЭС и нефтезавод, закрыты аэропорты

06:52

Зарево видно издалека: в Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе

06:11

Притягивают молнию и беду: какие деревья не стоит сажать возле дома

06:10

Почему Трамп проиграл выборы в Нью-Йоркемнение

05:26

Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

05:00

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

04:47

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперьВидео

04:19

Популярный лайфхак оказался вредным: названы три вещи, которые нельзя мыть уксусомВидео

Реклама
03:34

Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина

02:48

У трех знаков зодиака скоро будут бабочки в животе: кого ждет счастье

02:15

Солнце уничтожит Землю: раскрыт пугающий сценарий гибели человечества

01:42

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:30

Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

01:14

Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

00:52

Дедова хитрость: как сделать из кукурузной ботвы настоящее "золото" для почвыВидео

05 ноября, среда
23:31

Впервые за 70 лет: крупная страна планирует дебютировать на Евровидении-2026

23:28

Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей

23:25

Как заставить Китай отказаться от российской нефти: назван главный аргументВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять