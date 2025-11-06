Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары

Президент Украины требует от партнеров усилить давление на РФ и принять решение о замороженных российских активах.

РФ атаковала Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину ударными дронами

В результате атаки есть много пострадавших

Под ударом были объекты инфраструктуры и жилые дома

Российские оккупанты обстреляли Украину ударными дронами. За ночь враг запустил 135 дронов. На этот обстрел остро отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне со вчерашнего дня били по Днепропетровской области. В результате атаки на Каменское были ранены восемь человек. В общем были повреждены жилой дом, инфраструктура железной дороги.

"Оперативно сработали наши спасатели: 5 человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо. Атаковали также Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области. Цели - наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь. Где это нужно, работают все необходимые службы, восстанавливают и помогают людям", - написал президент.

Он отметил, что Украине и всему миру следует давить на Россию, сейчас этого давления недостаточно. Зеленский требует принять решение по российским замороженным активам.

"Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансах. И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите. Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", - подчеркнул он.

Удары по энергетике - мнение эксперта

Эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил о том, что страна-агрессор РФ будет пытаться нанести ущерб энергетической системе Украины.

"Эта тактика РФ состоит из двух шагов. Первый шаг - это попытка отрезать от Объединенной энергетической системы Украины периферийные подсистемы, которые связаны с Объединенной энергосистемой большим количеством связей, то есть линий электропередач. Второй шаг - это попытка подрубить Объединенную энергосистему, нарушить ее целостность. А нарушить целостность можно по Днепру. Потому что на правом берегу Днепра у нас избыток генерации, а на левом - избыток потребления. То есть у нас дисбаланс на обоих берегах", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Удары по Украине - главные новости

Как писал Главред ранее, российские дроны ударили по Харьковщине. Дроны попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели. Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей. Об этом сообщали в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.

