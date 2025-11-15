"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

Украинские защитники оказывают серьезное давление на оккупантов, не давая им закрепиться в жилых домах.

Военный рассказал о боях около Покровска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Бойцы продолжают методично выбивать оккупантов из Родинского

Противник не может разогнаться - его тормозят еще на подходах

В районе Родинского на Покровском направлении ситуация остается сложной. Тем не менее, Силам обороны Украины удается выбивать оккупантов из города. Об этом написал военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале.

"Ситуация держится на грани, но работа идет жесткая и адресная. Наши бойцы продолжают методично выбивать оккупанта из города. На этот раз под прицельное выжигание попал южный сектор, где противник засел в нескольких жилых зданиях и пытался там держать опорники", - написал он.

Военный отметил, что борьба внутри города тяжелая, а каждый квартал очень трудно отбивать у врага. Он заверил, что защитники оказывают серьезное давление на россиян, не давая им закрепиться в жилых домах.

"Несмотря на вражеские понты и заявления, что Родинское "полностью под их контролем", - это ложь. Полного контроля нет, им далеко до этого, и они потеряют пушечное мясо на каждом их шагу", - подчеркнул "Мучной".

Также военный рассказал о ситуации на Лиманском направлении. Он поделился, что в районе Новоселовки продолжаются уверенные столкновения. По его словам, враг пытается просачиваться небольшими группами, пытаясь зацепиться за любую высоту, но украинские бойцы дают россиянам отпор.

"Наши подразделения держат полный контроль за передвижениями врага: работает наблюдение, корректировка и мгновенное реагирование. FPV-дроны накрывают группы противника прицельно, добивая то, что пытается откатываться назад или спрятаться", - написал "Мучной".

Военный заверил, что этот участок выглядит уверенно. Он отметил, что бойцы держат связь и действуют слаженно.

"Видно хорошую подготовку и уверенность в работе. Противник не может разогнаться - его тормозят еще на подходах", - подчеркнул "Мучной".

Ситуация на востоке: что говорят аналитики

OSINT-проект DeepState сообщает, что российские войска продвинулись в Покровске Донецкой области."Враг продвинулся в Покровске", - говорится в сообщении.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

