Россиянам "перекрывают кислород": ключевая трасса к Покровску на грани обрушения

Алексей Тесля
15 ноября 2025, 17:28
Россияне потеряли возможность использовать трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.
ВСУ бьют по россиянам на востоке / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Важное:

  • В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск
  • Украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску в Донецкой области.

Как сообщает 7 корпус ДШВ ВСУ, в результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск.

"Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике", - говорится в сообщении.

На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом, "командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", отмечают в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация на востоке: что говорят аналитики

OSINT-проект DeepState сообщает, что российские войска продвинулись в Покровске Донецкой области."Враг продвинулся в Покровске", - говорится в сообщении.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

