Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

Российским войскам понадобился 21 месяц, чтобы продвинуться от Авдеевки до Покровска.

Продвижение оккупантов в Покровске / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ISW

Ключевые тезисы:

Оккупанты смогли продвинуться в Покровске лишь недавно

Этому поспособствовали постоянные российские удары беспилотниками

Ухудшение погодных условий также повлияло на продвижение РФ

Наступление российской оккупационной армии в Покровске Донецкой области стало результатом не внезапного прорыва, а скорее результатом изнурительного 21-месячного наступления, в котором участвовали не менее 170 тысяч оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российским войскам понадобился 21 месяц, чтобы продвинуться на 39 километров от Авдеевки до Покровска. Россия перебросила от 170 тыс. до 220 тыс. военных на Покровское направление", - говорится в сообщении. видео дня

Аналитики подчеркнули, что оккупанты впервые начали наступление на этот город в феврале 2024-го - после захвата Авдеевки и начали создавать условия для захвата прямыми фронтальными атаками в марте. Впрочем, эти усилия потерпели неудачу, а потому осенью прошлого года россияне перешли к кампании обхода.

ISW добавили, что россияне смогли достичь значительного прогресса в Покровске и его окрестностях только недавно, после успешного достижения частичного эффекта воздушного перекрытия весной-летом 2025 года, что ухудшило состояние украинских наземных линий связи, а также - после привлечения значительного количества человеческих ресурсов.

"Такие факторы, как ухудшение погодных условий в октябре и ноябре этого года, также способствовали недавнему продвижению России в Покровске и его окрестностях, но не были решающими причинами", - отмечается в отчете.

Продвижение РФ в Покровск / фото: ISW

По мнению аналитиков, многомесячная кампания армии России по воздушному перехвату против украинских логистических подразделений в непосредственном и ближнем тылу сыграла более решающую роль в формировании поля боя. Именно это позволило врагу продвигаться в Покровске и вблизи него.

"Постоянные российские удары беспилотников по украинской технике заставляли военнослужащих Сил обороны проходить от 10 до 15 км, чтобы добраться до линии фронта. Это существенно повлияло на способность Украины своевременно подкрепить Покровск живой силой и техникой", - подытожили в ISW.

Покровск / Инфографика: Главред

Следующая цель РФ после Покровска

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что после Покровска с вероятностью 95% следующей целью российских войск станет Константиновка.

"Когда город будет взят, скорее всего, дальше российские войска пойдут на Краматорск и Славянск. Прежде всего это важно с точки зрения пропаганды, чтобы можно было отчитаться, что захвачена вся Донецкая область", - подчеркнул он.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается приоритетным для российских сил, поэтому украинские подразделения укрепляют оборону, совершенствуют логистику и обеспечивают военных всем необходимым.

Военный обозреватель Иван Тимочко говорил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отсрочил дедлайн для оккупации войсками РФ украинского города Покровск в Донецкой области.

В то же время, майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказывал, что российские оккупанты не отказываются от намерения создать так называемую "буферную зону" в Харьковской области. В Волчанске враг пытается проникать в новых локациях.

