Ключевое направление на грани перемен: Сырский раскрыл новую расстановку сил

Руслан Иваненко
13 ноября 2025, 20:49
Українські війська активно блокують ворога на кількох напрямках і завдають точкових ударів.
Александр Сырский, ВСУ
ЗСУ нарощують удари на стратегічних і оперативних рівнях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Покровський напрямок залишається пріоритетним для російських сил, тому українські підрозділи зміцнюють оборону, удосконалюють логістику та забезпечують військових усім необхідним.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат — як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються", — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

За його словами, у самому Покровську та на околицях працюють механізовані частини, бригади Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори безпілотних систем та інші формування Сил оборони.

Активність українських військ на інших напрямках

Сирський також повідомив, що українські війська активні на Очеретинському напрямку, змушуючи ворога розпорошувати сили та не дозволяючи зосередити основні зусилля біля Покровська. За час операції звільнено 189 км² територій, а 257,7 км² очищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти намагаються виснажити наші підрозділи масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони проводять блокування й комплексне вогневе ураження ворога поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе та Солодке, а також пошуково-ударні операції для знищення диверсійних груп.

За минулу добу на південному напрямку противник втратив 239 осіб убитими та пораненими і 43 одиниці техніки.

Покровск Инфографика
Покровск / Інфографіка: Главред

Удари по цілях на території РФ та окупованих територіях

Українські війська також нарощують удари по цілях на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. "З початку листопада на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об’єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) — 41", — зазначив Сирський. Для ударів застосовуються засоби вітчизняного виробництва "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

Експертна оцінка ситуації в Покровську

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що Покровськ на Донеччині поступово переходить під контроль російських сил. За його словами, місто понад рік залишалося однією з найгарячіших ділянок фронту. Коли у 2024 році російська армія наближалася до міста, здавалося, що його швидко оточать і захоплять. Проте протягом 13 місяців кільця навколо міста так і не сформували.

"Фактичного оточення немає, але існує вузький коридор шириною близько 5 км, який ще дозволяє нашим військам залишити Покровськ", — зазначає Ступак. Він підкреслює, що місто фактично втрачено, і питання полягає лише в тому, коли це станеться, на яких позиціях закріпляться росіяни і коли вони продовжать наступ.

