"У нас растут потери": обозреватель оценил угрозу на ключевом направлении фронта

Еще одно направление по сложности боев приближается к уровню Покровска.

Что происходит в районе Гуляйполя / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сообщил обозреватель:

На Запорожском направлении обострилась ситуация

Россияне за счет преимущества в небе создают проблемы для ВСУ

На Запорожском направлении активизировались оккупационные войска страны-агрессора России и их продвижение очень опасно. Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

По его словам, украинские бойцы, которые сейчас выполняют боевые задачи на этом направлении, говорят, что оккупанты вступают в бои с пилотами БПЛА и НРК.

Как россияне создают проблемы для украинских военных

Пехньо утверждает, что переброска подразделения РФ Рубикон создала проблемы для ВСУ на Запорожском направлении. До этого эти оккупанты участвовали в боях за Покровск, но есть нюанс.

"Покровск - это большая агломерация. Гуляйполе - это значительно меньшая агломерация, да, в принципе, но Рубикон и их беспилотные части они начали системно работать, ну, как начали, они продолжают системно работать по нашим пилотам. И, к сожалению, у нас растут как раз таки в районе Гуляйполя потери среди пилотов БПЛА", - пояснил он.

В то же время обозреватель отметил, что стрелковые бои и районе Гуляйполя фактически отсутствуют. Поэтому Украине сейчас надо решить главную проблему - как эффективно уничтожать пилотов РФ.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Как изменилась ситуация на Запорожском направлении по оценкам аналитиков

Главред писал, что аналитический проект DeepState недавно сообщил о продолжении продвижения россиян в Запорожской области. В частности враг смог оккупировать ряд населенных пунктов и открывает пространство для наступления на Гуляйполе.

По данным аналитиков, враг захватил ряд населенных пунктов, что уже подтвердили в Силах обороны Юга. Также подтверждена оккупация Ровнополья. Сейчас уточняется ситуация в Сладком, которое, по предварительным данным, находится под частичным или полным контролем противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Донецкой области, где после месяцев интенсивных боев оккупационные войска страны-агрессора России пытаются установить контроль над городом Покровск.

Ранее также сообщалось, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

Накануне стало известно, что Запорожское направление становится одним из самых горячих участков фронта, наравне с Покровским. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь выйти в тыл украинских подразделений и создать плацдарм для дальнейших операций.

О персоне: Василий Пехньо Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

