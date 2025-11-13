"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

Президент подчеркнул, что Украина не может оставить восточную часть страны.

Зеленский прокомментировал ситуацию в Покровске / Коллаж: Главред, фото: скрин с карты DeepState, t.me/V_Zelenskiy_official

Что заявил Зеленский:

Ситуация в Донецкой области сложная

Россия хочет доказать Трампу, что Украина должна вывести войска с Донбасса

Украина выведет войска из Покровска, если не будет что защищать

Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Донецкой области, где после месяцев интенсивных боев оккупационные войска страны-агрессора России пытаются установить контроль над городом Покровск.

Об этом, как пишет Bloomberg, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил решение военного командования не прекращать бои за город.

Зачем России Покровск

Украинский лидер отметил, что российские войска теряют огромные ресурсы в битве за Покровск, потому что Кремль хочет путем захвата города доказать Трампу, что Украина должна полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей. Это якобы позволит прекратить войну.

Покровск / Инфографика: Главред

"Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут... И главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, они не продвинутся дальше. Нет ни одного фактора сдерживания", - подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому украинские военные до сих пор бьются за город. Глава государства отметил, что решение о выводе войск будет приниматься командованием ВСУ при необходимости и никто не будет толкать военных "на смерть ради руин".

"Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, которые могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас - самое важное для нас - это наши солдаты", - добавил он.

Какую задачу поставило командование РФ оккупантам в Покровске

Главред писал, что по словам соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, главная задача россиян сейчас охватить все окрестности города, то есть овладеть северными и восточными территориями Покровска, но это им пока не удается.

В то же время украинская сторона работает над тем, чтобы бои за Покровск не привели к окружению ВСУ, ведь приоритетом является жизнь и здоровье военнослужащих, а не защита руин.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным информаторов и самих военнослужащих РФ, оккупанты в авральном порядке перебрасывают личный состав на Покровское направление.

Ранее сообщалось, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" продолжают очищать Покровск от российских захватчиков. Штурмовики провели успешную зачистку нескольких улиц.

Накануне стало известно, что на Покровском направлении враг сосредоточил около 170 тысяч военных. Это - почти четверть всей армии противника. А Покровское направление составляет примерно 5-6% от всей линии фронта.

