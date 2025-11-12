Укр
Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

Анна Косик
12 ноября 2025, 10:47
Новоприбывших оккупантов сразу же отправляют в штурм и это не просто так.
Покровськ, техника рф
Ежедневно колонны техники мчатся в сторону украинского города в Донецкой области

Что сообщили в Атеш:

  • Россияне исчерпали все резервы во время битвы за Покровск
  • Армия РФ вынуждена обнажать некоторые участки фронта
  • Российское командование хочет захватить Покровск любой ценой

Ожесточенные бои за город Покровск продолжаются. И хотя россияне уже спешат кричать о победе, в армии страны-агрессорки России не все так "сладко". Похоже, у окупантов что-то пошло не так, ведь им не хватает резервов для захвата города.

Об этом сообщило партизанское движение Атеш. О проблемах противника свидетельствует то, что по данным информаторов и военнослужащих РФ, оккупанты в авральном порядке перебрасывают личный состав на Покровское направление.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Откуда Россия перебрасывает войска

В Атеш утверждают, что в сторону Покровска ежедневно движется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

"В российской армии, по всей видимости, исчерпаны и основные силы, и оперативные резервы для продолжения наступления, поэтому они вынуждены срочно обнажать другие участки фронта", - говорится в сообщении.

Агенты, служащие в 506-м мотострелковом полку РФ говорят, что в их расположение прибывают сотни военнослужащих ежедневно. Прибывших из других подразделений сразу же отправляют на штурм, иногда даже не успевая оформить в новом полку.

"Эти данные подтверждают, что Кремль будет пытаться захватить Покровск любой ценой, несмотря на колоссальные потери в людях и технике. Они продолжают отправлять новые силы на верную смерть", - добавили представители партизанского движения.

Удастся ли оккупантам захватить Покровск - мнение эксперта

Главред писал, что, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, город Покровск Украина теряет. Уже больше года Покровск является наиболее напряженным участком фронта. Когда российская армия подходила к городу в 2024 году, казалось, что город будет взят в кольцо, а затем захвачен. Однако прошло 13 месяцев, а Покровск до сих пор не взят, и кольца вокруг него нет.

"Достаточно открыть карты DeepState - и можно убедиться, что Покровск не окружен. Однако есть нюанс. Узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 км. Поэтому Покровск мы теряем. Вопрос только в том, когда мы его потеряем, на каких позициях российские войска зафиксируются и когда пойдут дальше", – пояснил Ступак.

Ситуация на Покровском направлении – последние новости

Недавно, как писал Главред, украинским подразделениям удалось освободить населенный пункт Родинское севернее Покровска. Таким образом ВСУ пытаются удержать северный фланг "кармана".

Ранее сообщалось, что Россия, планировавшая захватить Покровск еще в 2024 году, только сейчас приближается к цели. Город, важный логистический узел, превращен в руины, но российские войска продолжают продвижение.

Напомним, военные сообщали, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже несколько сот. Враг активизировался на южной окраине и продвигался по легкой технике.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

