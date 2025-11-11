Покровск на грани из-за критического дефицита военных – FT

Киев признает проблемы с человеческими ресурсами: средний расчет - всего четыре-семь пехотинцев на километр фронта.

Покровск на грани из-за критического дефицита военных

Для обороны Покровска нужны значительно большие силы и возможности

Часть новобранцев убегает еще до прибытия в подразделения

Украинские военные и волонтеры бьют тревогу из-за обострения боев в Покровске и соседнем Мирнограде. Продвижение российских оккупантов в города грозит превратить их в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов и высокий уровень СОЧ затрудняют оборону. Об этом пишет Financial Times.

Бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым", 4 ноября написал в Facebook, что "несмотря на официальную браваду, ситуация более чем сложная и неконтролируемая" и призвал "выйти из этих городов, пока это возможно".

Подобные сигналы поступают от бойцов и аналитиков, которые указывают на критически низкую плотность украинских сил вдоль длинной линии фронта.

В окопах и подвалах многоэтажек, куда продвинулись российские пехотные группы, украинские подразделения сталкиваются с постоянными ударами беспилотников и проблемами с пополнением боеприпасов и персонала. Бойцы говорят, что для освобождения или надежной обороны города нужны значительно большие силы и возможности - в том числе дополнительные баллистические ракеты, которых пока не хватает.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет...", - заявил один из военнослужащих.

Аналитическая группа DeepState предупредила, что Мирноград "находится под угрозой оперативного окружения". Ведь продвижение врага позволяет ему развернуть специализированные ударные группы беспилотников, которые ослабляют украинские коридоры снабжения и эвакуации.

Человеческий ресурс - вызовы и проблемы

Киев признает проблемы с человеческими ресурсами: средний расчет - всего четыре-семь пехотинцев на километр фронта, а проблема дезертирства обострилась - в октябре прокуратура фиксировала почти 20 тысяч дел о дезертирстве, самый высокий показатель за год. Часть новобранцев убегает еще до прибытия в подразделения, другие - переходят между подразделениями в поисках лучших условий службы.

"В результате сухопутные войска не расширяются, а на самом деле сокращаются численно", - сказал Конрад Музыка, директор Rochan Consulting, польской группы, которая следит за конфликтом.

"Плотность украинских сил уже настолько низкая, что есть участки фронта, которые фактически охраняются только беспилотниками", - говорится в сообщении.

Специальные подразделения Сухопутных войск, службы безопасности и военной разведки были отправлены в Покровск в конце октября. Но украинский офицер, дислоцированный вблизи Покровска, сообщил FT, что эти подразделения, вероятно, были развернуты слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию.

"Украина неохотно решает проблему с человеческими ресурсами, привлекая больше мужчин. Вместо этого она стремилась увеличить количество добровольцев и больше полагаться на элитные подразделения беспилотников", - отмечает FT.

В то же время руководство пытается успокоить общество: главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ситуация "в целом под контролем", а интенсивность атак в городе уменьшилась. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в город продвинулось 314 российских солдат (ранее он называл около 200).

Министр обороны Денис Шмыгаль анонсировал запуск новых краткосрочных контрактов для военнослужащих "от одного до пяти лет" и программу поощрений для молодых добровольцев. Эти меры должны заработать в начале следующего года, однако их эффект пока ограничен.

Покровск любой ценой

Аналитики предупреждают, если Киев будет настаивать на удержании Покровска любой ценой без соответствующего усиления, это может привести к хаотичному и кровавому отступлению, похожему на поражения в других опорных пунктах.

"Я обеспокоен тем, что, если битва за Покровск не будет должным образом организована, она может повлиять на восприятие вооруженных сил. Если люди увидят новые Бахмут, Авдеевку или Угледар, у них не будет стимула присоединяться, потому что они боятся оказаться в такой же ситуации", - заявил Конрад Музыка из Rochan Consulting.

Сейчас украинские командиры вынуждены делать сложные выборы: удерживать города при ограниченных силах или отступать, чтобы сохранить живую силу и сосредоточить оборону на критических участках фронта. От этого выбора зависит не только местная тактическая ситуация, но и более широкая стратегическая устойчивость украинских сил на востоке.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Зачем Украина продолжает бои за Покровск - объяснение эксперта

Главред писал, что по словам Ивана Ступака, украинские военные продолжают оборонять Покровск, чтобы выиграть время.

Прежде всего это время для гражданского населения, а также для ВПК страны, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине.

В то же время, по мнению эксперта, Россия проиграла в Покровске 13 месяцев времени, пока подразделения РФ "топтались вокруг города".

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские войска продолжают попытки прорыва, несмотря на ухудшение погоды: оккупанты применяют дроны-матрицы и устраивают так называемое "сафари на людей".

Ранее также военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что город Покровск Украина теряет. Город не окружен, но есть нюанс - узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 километров.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград - Покровск. В то же время они уже зашли на 17 км вглубь Днепропетровской области.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

