"Поезд несется в пропасть": эксперт, сказал какая судьба ждет Покровск

В районе Покровска — около 100 тысяч российских войск, и их цель — захват всей Донецкой области, включая Краматорск и Славянск.

Покровск уже более года является самым напряженным участком фронта / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Госпогранслужба

Кратко:

Покровск пока не окружен, но ситуация критическая

Узкий коридор шириной около 5 км остаётся единственным путем для выхода украинских войск

Покровск падет — вопрос только, когда именно это произойдет

Город Покровск в Донецкой области Украина теряет. Город не окружен, но есть нюанс. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, уже более года Покровск является самым напряженным участком фронта. Когда российская армия подходила к городу в 2024 году, казалось, что город будет взят в кольцо, а затем захвачен. Однако прошло 13 месяцев, а Покровск до сих пор не взят, и кольца вокруг него нет.

"Достаточно открыть карты DeepState – и можно убедиться, что Покровск не окружен. Однако есть нюанс. Узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 км. Поэтому Покровск мы теряем. Вопрос лишь в том, когда мы его потеряем, на каких позициях российские войска зафиксируются и когда пойдут дальше", - сказал Ступак.

Военный эксперт считает, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная операция. Кроме того, там присутствуют 7-й корпус десантно-штурмовых войск, спецподразделение "Альфа" и другие. Их главная – выиграть время.

"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - сказал военный эксперт.

На Покровске РФ не остановится

Ступак уверен, что Россия не остановится, захватив Покровск. По его мнению, у оккупантов более амбициозные планы, а именно - захват как минимум всей Донецкой области. План дойти до Краматорска и Славянска у России остается.

Смотрите видео - Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска:

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, 8 ноября американский телеканал CNN сообщил, что российские войска близки к полному захвату города Покровск — цели, к которой Кремль стремится уже почти два года, но достигает её с большими потерями. Боевые действия в городе обострились: российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в населённый пункт.

"Ситуация сложная, продолжаются перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия. Мы почти окружены, но мы к этому привыкли", - рассказал один из комбатов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

9 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. По егос ловам, украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Детальнее читайте в материале: Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария.

Окружен ли Покровск: мнение эксперта

Угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже окружен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет. Впрочем, повторюсь, такая угроза существует", - отметил он в интервью Главреду.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

