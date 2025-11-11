Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Поезд несется в пропасть": эксперт, сказал какая судьба ждет Покровск

Анна Ярославская
11 ноября 2025, 02:30
67
В районе Покровска — около 100 тысяч российских войск, и их цель — захват всей Донецкой области, включая Краматорск и Славянск.
Покровск
Покровск уже более года является самым напряженным участком фронта / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Госпогранслужба

Кратко:

  • Покровск пока не окружен, но ситуация критическая
  • Узкий коридор шириной около 5 км остаётся единственным путем для выхода украинских войск
  • Покровск падет — вопрос только, когда именно это произойдет

Город Покровск в Донецкой области Украина теряет. Город не окружен, но есть нюанс. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, уже более года Покровск является самым напряженным участком фронта. Когда российская армия подходила к городу в 2024 году, казалось, что город будет взят в кольцо, а затем захвачен. Однако прошло 13 месяцев, а Покровск до сих пор не взят, и кольца вокруг него нет.

видео дня

"Достаточно открыть карты DeepState – и можно убедиться, что Покровск не окружен. Однако есть нюанс. Узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 км. Поэтому Покровск мы теряем. Вопрос лишь в том, когда мы его потеряем, на каких позициях российские войска зафиксируются и когда пойдут дальше", - сказал Ступак.

Военный эксперт считает, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная операция. Кроме того, там присутствуют 7-й корпус десантно-штурмовых войск, спецподразделение "Альфа" и другие. Их главная – выиграть время.

"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - сказал военный эксперт.

На Покровске РФ не остановится

Ступак уверен, что Россия не остановится, захватив Покровск. По его мнению, у оккупантов более амбициозные планы, а именно - захват как минимум всей Донецкой области. План дойти до Краматорска и Славянска у России остается.

Смотрите видео - Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска:

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, 8 ноября американский телеканал CNN сообщил, что российские войска близки к полному захвату города Покровск — цели, к которой Кремль стремится уже почти два года, но достигает её с большими потерями. Боевые действия в городе обострились: российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в населённый пункт.

"Ситуация сложная, продолжаются перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия. Мы почти окружены, но мы к этому привыкли", - рассказал один из комбатов.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

9 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. По егос ловам, украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Детальнее читайте в материале: Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария.

Окружен ли Покровск: мнение эксперта

Угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже окружен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет. Впрочем, повторюсь, такая угроза существует", - отметил он в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:21Фронт
РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

01:11Война
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

23:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Последние новости

03:45

"Не считаю плохими и позорными": известная актриса сделала заявление о Каменских

03:03

До какой температуры надо прогревать автомобиль: эксперт назвал золотой стандарт

02:30

"Поезд несется в пропасть": эксперт, сказал какая судьба ждет ПокровскВидео

02:21

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:05

"У меня был дикий страх": Дорофеева сделала признание о своем украиноязычном творчестве

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
01:30

"Больные, неправильные отношения": известная певица пережила насилие

01:23

Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото

01:11

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

01:03

На кону солидная сумма: ЕС готовит новую схему помощи Украине - Reuters

Реклама
10 ноября, понедельник
23:57

Динамо планирует омолодить состав: кто из лидеров может покинуть клуб

23:09

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

23:04

Россияне могут оккупировать областной центр Украины - раскрыт опасный сценарий

23:02

Может повредить даже фундамент: какое дерево не стоит сажать возле домаВидео

22:35

Коррупционный скандал в энергетике: Зеленский впервые заговорил о приговорах причастнымВидео

21:55

Враг активно давит: на стратегическом направлении существенно выросла серая зона

21:24

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

21:01

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

20:57

Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его

20:53

Миф или реальность: можно ли заряжать аккумулятор без отсоединения клемм

20:39

Мощный циклон обрушится на Украину: какие регионы будет заливать сильным дождем

Реклама
19:58

Как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели "поедание" планет

19:51

Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: Сырский объяснил планы РФ — NYP

19:49

Невеста Дмитрия Кулебы раскрыла детали их помолвки

19:43

Света не будет по 16 часов: эксперт сделал тревожный прогноз для украинцев

19:32

Графики отключения света на 11 ноября: регионы часами будут без электроэнергии

19:27

Украина срочно обратилась к МАГАТЭ с требованием: ситуация в энергосистеме критическая

19:10

Провальные результаты наступления оккупантов за первую неделю ноябрямнение

18:58

Расследование НАБУ о коррупции в энергетике: у Зеленского впервые отреагировалиФото

18:54

Имеет менее 1% людей: какая самая редкая группа крови в мире

18:40

Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений

18:31

Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

18:27

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебазаВидео

18:23

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

18:05

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехникиВидео

17:56

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

17:43

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:11

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

17:08

В чем встречать Новый год 2026: какой наряд задобрит Красную Огненную ЛошадьВидео

16:53

Забудьте о размораживании холодильника навсегда: мастера поделились действенным методом

16:50

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всегоВидео

Реклама
16:48

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФВидео

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

16:21

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

15:56

Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

15:55

Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

15:51

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

15:46

"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицыВидео

15:30

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные срокиВидео

15:24

Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять