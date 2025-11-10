Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФ

Алексей Тесля
10 ноября 2025, 16:48
82
Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года, подчеркнул Иван Ступак.
ВСУ, Фронт, Война, Армия РФ
РФ штурмует позиции ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Важное из заявлений Ступака:

  • Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость
  • Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянска

Украина в результате обороны Покровска Донецкой области выиграла время, завил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Время – для гражданского населения, для украинского ВПК, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

видео дня

В свою очередь Россия проиграла, потеряв в Покровске время, ведь 13 месяцев российские войска "топтались вокруг города," хотя российское руководство планировало, что за это время возьмет всю Донецкую область и пойдет дальше, говорит эксперт.

"Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года Покровск – не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные постройки советских времен, шахты, рудники, копанки", пояснил он.

Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро, отметил собеседник.

"Почему Россия и настаивает на сдаче Краматорска и Славянска – она не хочет снова ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов", - добавил Ступак.

Смотрите видео - чат с Иваном Ступаком:

Ситуация в Покровске: данные ВСУ

Российские войска усиливают давление на украинские позиции в Покровской агломерации, увеличивая количество штурмов. Украинские защитники успешно мешают противнику закрепиться в многоэтажных зданиях Покровска, которые россияне пытаются использовать как стратегически выгодные точки. Такое сопротивление позволяет другим подразделениям Сил обороны эффективно выполнять операции по зачистке города, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:43Война
Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

17:11Экономика
Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

16:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Последние новости

18:27

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебаза

18:23

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

18:05

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехникиВидео

17:56

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

17:43

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
17:11

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

17:08

В чем встречать Новый год 2026: какой наряд задобрит Красную Огненную ЛошадьВидео

16:53

Забудьте о размораживании холодильника навсегда: мастера поделились действенным методом

16:50

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всегоВидео

Реклама
16:48

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФВидео

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

16:21

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

15:56

Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

15:55

Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

15:51

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

15:46

"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицыВидео

15:30

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные срокиВидео

15:24

Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

14:59

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

Реклама
14:58

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

14:55

Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

14:52

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантовФото

14:20

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

14:03

Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего "Апокалипсиса"

13:56

Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

13:51

"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

13:50

Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

13:35

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам - большие деньги, Стрельцам - перемены

13:34

Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готовоВидео

13:26

Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

13:26

Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

13:13

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУВидео

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

Реклама
12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Простые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять