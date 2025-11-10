"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФ

Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года, подчеркнул Иван Ступак.

https://glavred.info/ukraine/sdacha-kramatorska-i-slavyanska-stupak-o-hudshem-scenarii-nastupleniya-rf-10714112.html Ссылка скопирована

РФ штурмует позиции ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Важное из заявлений Ступака:

Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость

Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянска

Украина в результате обороны Покровска Донецкой области выиграла время, завил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Время – для гражданского населения, для украинского ВПК, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

видео дня

В свою очередь Россия проиграла, потеряв в Покровске время, ведь 13 месяцев российские войска "топтались вокруг города," хотя российское руководство планировало, что за это время возьмет всю Донецкую область и пойдет дальше, говорит эксперт.

"Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года Покровск – не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные постройки советских времен, шахты, рудники, копанки", пояснил он.

Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро, отметил собеседник.

"Почему Россия и настаивает на сдаче Краматорска и Славянска – она не хочет снова ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов", - добавил Ступак.

Смотрите видео - чат с Иваном Ступаком:

Ситуация в Покровске: данные ВСУ

Российские войска усиливают давление на украинские позиции в Покровской агломерации, увеличивая количество штурмов. Украинские защитники успешно мешают противнику закрепиться в многоэтажных зданиях Покровска, которые россияне пытаются использовать как стратегически выгодные точки. Такое сопротивление позволяет другим подразделениям Сил обороны эффективно выполнять операции по зачистке города, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред