"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФ

Важное из заявлений Ступака:
- Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость
- Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянска
Украина в результате обороны Покровска Донецкой области выиграла время, завил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Время – для гражданского населения, для украинского ВПК, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине", - подчеркнул он во время чата в Главреде.
В свою очередь Россия проиграла, потеряв в Покровске время, ведь 13 месяцев российские войска "топтались вокруг города," хотя российское руководство планировало, что за это время возьмет всю Донецкую область и пойдет дальше, говорит эксперт.
"Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года Покровск – не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные постройки советских времен, шахты, рудники, копанки", пояснил он.
Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро, отметил собеседник.
"Почему Россия и настаивает на сдаче Краматорска и Славянска – она не хочет снова ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов", - добавил Ступак.
Смотрите видео - чат с Иваном Ступаком:
Ситуация в Покровске: данные ВСУ
Российские войска усиливают давление на украинские позиции в Покровской агломерации, увеличивая количество штурмов. Украинские защитники успешно мешают противнику закрепиться в многоэтажных зданиях Покровска, которые россияне пытаются использовать как стратегически выгодные точки. Такое сопротивление позволяет другим подразделениям Сил обороны эффективно выполнять операции по зачистке города, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Бои за Покровск - новости по теме
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
