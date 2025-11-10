Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

Российские оккупанты продолжают наращивать количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации.

Главное:

Российские оккупанты продолжают наращивать количество штурмов

Противник пытается сконцентрировать усилия на западных окраинах

За прошедшую неделю в зоне Покровско-Мирноградской агломерации украинские военные ликвидировали 236 россиян, еще 136 – ранили.

Также украинские воины поразили 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники, говорится в сообщении 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что происходит в Покровске

Российские оккупанты продолжают наращивать количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации. На прошлой неделе россияне 132 раза атаковали наши подразделения. Это - почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

"Украинские военные пресекают попытки россиян закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать в качестве господствующих высот. Такое противодействие позволяет другим подразделениям Сил обороны выполнять задачи по зачистке врага в городе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас - на территории промзоны. Пути просачивания противника в этот район под контролем наших военных. Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь.

Что известно о продвижении врага

Уточняется, что противник пытается сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах для дальнейшего продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи.

Бои за Мирноград

По данным 7 корпуса ДШВ, продолжается оборонительная операция Мирнограда. Логистика обеспечивается, а пополнение запасов продуктов питания и боекомплекта проводится своевременно.

Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Силы обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город.

Новая цель РФ после Покровска: мнение эксперта

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что следующей целью российских войск после захвата Покровска в Донецкой области может стать Константиновка, расположенная поблизости.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

