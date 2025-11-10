Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

Главное:
- Российские оккупанты продолжают наращивать количество штурмов
- Противник пытается сконцентрировать усилия на западных окраинах
За прошедшую неделю в зоне Покровско-Мирноградской агломерации украинские военные ликвидировали 236 россиян, еще 136 – ранили.
Также украинские воины поразили 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники, говорится в сообщении 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Что происходит в Покровске
Российские оккупанты продолжают наращивать количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации. На прошлой неделе россияне 132 раза атаковали наши подразделения. Это - почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.
"Украинские военные пресекают попытки россиян закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать в качестве господствующих высот. Такое противодействие позволяет другим подразделениям Сил обороны выполнять задачи по зачистке врага в городе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас - на территории промзоны. Пути просачивания противника в этот район под контролем наших военных. Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь.
Что известно о продвижении врага
Уточняется, что противник пытается сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах для дальнейшего продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи.
Бои за Мирноград
По данным 7 корпуса ДШВ, продолжается оборонительная операция Мирнограда. Логистика обеспечивается, а пополнение запасов продуктов питания и боекомплекта проводится своевременно.
Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Силы обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город.
Новая цель РФ после Покровска: мнение эксперта
Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что следующей целью российских войск после захвата Покровска в Донецкой области может стать Константиновка, расположенная поблизости.
Ситуация в Покровске - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.
Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.
Читайте также:
- "Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине
- Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн
- ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред