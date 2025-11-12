"Враг имеет четкую задачу": эксперт раскрыл, куда идут оккупанты на Запорожье

Командование ВСУ координирует действия для стабилизации фронта и минимизации рисков прорыва врага.

Враг наращивает группировку возле Гуляйполя/ Коллаж: Главред, фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, 21 отдельная механизированная бригада

На Запорожском направлении обострились бои

Россияне пытаются выйти в тыл украинских войск

Ситуация остается критически напряженной

Запорожское направление становится одним из самых горячих участков фронта, наравне с Покровским. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь выйти в тыл украинских подразделений и создать плацдарм для дальнейших операций.

Об этом сообщил представитель "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук в эфире 24 Канала.

"Ситуация в Запорожской области сложилась чрезвычайно сложная. Враг пытается двигаться не просто в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл нашим подразделениям. Эта информация, к сожалению, подтверждается, и очевидные угрозы действительно существуют", - отметил Братчук.

По его словам, продвижение российских войск на этом направлении продолжается уже несколько месяцев, и оно представляет серьезную опасность для украинских позиций.

Цели российских сил

"Одна из целей этого продвижения - создание врагом безопасного плацдарма на юге Донецкой области, Днепропетровской и Запорожской, чтобы обеспечить себе логистику, иметь возможность сосредоточить большое количество войск для того, чтобы планировать следующие операции", - пояснил спикер.

Братчук также отметил, что российские силы не сняли задачу продвижения в направлении Степногорска.

"Он будет пытаться зайти в этот населенный пункт, попытаться установить там артиллерию соответствующего калибра для того, чтобы угрожать южным окраинам областного центра. Это та задача, которую с россиян очевидно никто не снимал и не снимет", - добавил он.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

По словам представителя "Украинской добровольческой армии", украинское командование должно принять решение для стабилизации ситуации, которая остается чрезвычайно напряженной.

"В ближайшее время увидим определенное эмоциональное колебание как в информационном пространстве, так и на поле боя", - предположил Братчук.

Он также отметил, что в течение нескольких дней станет понятно, удастся ли стабилизировать ситуацию или она углубится "со знаком минус".

Наступление на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что активность российских войск на Запорожском направлении свидетельствует о попытке расширить плацдарм для дальнейшего наступления.

По его мнению, противник стремится создать территорию, пригодную для размещения крупной группировки войск, способной обеспечить действия нескольких общевойсковых армий. Это, по словам эксперта, может свидетельствовать о подготовке России к более масштабным операциям на южном направлении.

Ситуция на фронте - новости по теме

Недавно, как писал Главред, 11 ноября спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены оставить позиции сразу возле пяти населенных пунктов. Такое решение было принято из-за угрозы потери личного состава на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Напомним, военные сообщали, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже несколько сотен. Враг активизировался на южной окраине и продвигался на легкой технике.

Кроме того, ВСУ отошли со своих позиций в районе Ровнополья. На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

