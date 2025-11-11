Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

Российские оккупанты пытаются продвинуться на север и окружить украинские войска.

РФ продвинулась в Покровске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

РФ прорвалась в Покровск

В Покровске уже более 300 оккупантов

Россияне пытаются окружить город

Российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже несколько сотен. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ.

Враг активизировался на южной окраине и продвигался на легкой технике.

"Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", - говорится в сообщении.

Сейчас в Покровске уже более 300 оккупантов. Они пытаются выйти на северные границы города, чтобы полностью окружить агломерацию.

Украинские силы делают все возможное, чтобы уничтожить врага и удержать позиции. Только с начала ноября Силы обороны ликвидировали в Покровске 162 россиянина и еще 39 ранили.

"К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны - БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие", - говорится в сообщении.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Наступление РФ - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Аналитики DeepState сообщали, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

