Россияне прорвали границу в еще одной области, 'буферная зона' уже 5 км - офицер

Российские оккупанты могут возобновить попытки активного наступления на Харьковщине, утверждает Константин Немичев.

Россияне прорвали границу на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

РФ прорвала границу в Харьковской области

Россияне продвинулись в Волчанске

РФ пойдет в наступление на Харьков, если не захватит Купянск

Российские оккупанты прорвали границу в Харьковской области. Это может стать новой "горячей" точкой фронта, если враг не захватит Купянск. Об этом заявил основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев.

Враг продвинулся в районе Бологовки на Харьковщине. Сейчас "буферная зона" вдоль линии границы составляет около 5 километров, там нет постоянного присутствия военных. Также российские оккупанты смогли продвинуться и в самом Волчанске.

Россияне прорвали границу в Харьковской области / фото: t.me/natsionalKharkiv

Немичев убежден в том, что россияне хотят соединить группировки в Волчанске и Двуречной.

"Выше перечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время", - подчеркнул Немичев.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" добавил, что определенное выступление было еще с середины лета этого года. Сейчас враг пошел в наступление более широким фронтом.

"По пересечению государственной границы войсками РФ в Харьковской области я вообще не вижу ничего нового. Ни в коем случае не пытаюсь преуменьшить потенциальные проблемы от этого, но там было маленькое выступление аж с середины лета 2025 и никто этому не придавал особого внимания, а сейчас противник просто пошел более широким фронтом, что вполне логично, к сожалению.

Наступление РФ - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Аналитики DeepState сообщали, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

О персоне: Константин Немичев Немичев Константин Витальевич - украинский военный и политический деятель. В 2014 году он был участником Революции достоинства и участвовал в защите Харькова от пророссийского мятежа. Об этом сообщает Википедия. В 2014-2016 годах он служил в батальоне и полку "Азов", где получил звание сержанта. Тогда же он участвовал в боях за Широкино и обороне Мариуполя. Весной 2022 года Немичев и Сергей Величко создали подразделение "KRAKEN", которое активно участвовало в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас "KRAKEN" - отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

