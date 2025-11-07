Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Военный отметил, что российские войска накопили значительные ресурсы на линии фронта.

Россияне нацелены захватить Запорожье / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российские оккупанты не оставляют идею захватить город Запорожье. Это направление остается одним из приоритетных для врага. Об этом сообщил заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко в эфире Мы - Украина.

По его словам, интенсивность атак на Запорожье и прилегающие территории свидетельствует о неизменности планов агрессора.

"Ну, конечно, для врага именно это Запорожское направление является одним из приоритетных, потому что, как вы знаете, они хотят захватить, в частности, и город Запорожье. Много усилий для этого прилагают и периодически ищут различные способы, как это сделать", - говорит военный.

Он отметил, что сейчас именно город Запорожье находится под постоянным огнем со стороны оккупантов.

Гвозденко также добавил, что российские войска накопили значительные ресурсы на линии фронта, постоянно пытаясь компенсировать потери.

"Враг сконцентрировал достаточно много своих сил, постоянно пытается пополнять потери и таким образом давить на этом направлении", - говорится в сообщении.

Где могут давить россияне

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска будут давить на Днепропетровщину с юга, по трассе М-15 - на Покровское, вдоль реки Волчья.

По его словам, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе.

"Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных.

В 7 корпусе ДШВ заявили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Украинский аналитический проект DeepState сообщал, что российские войска захватили один населенный пункт и продвинулись в районах еще шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Об источнике: отдельный отряд беспилотных систем "Тайфун" Отдельный отряд беспилотных систем "Тайфун" - подразделение Национальной гвардии Украины. Подразделение создано в 2024 году в ответ на растущую необходимость в поддержке Сил обороны со стороны беспилотных систем, пишет Википедия.

