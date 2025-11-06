"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

Враг стремится закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше, рассказал Виктор Трегубов.

https://glavred.info/ukraine/udalos-otbrosit-rossiyan-vsu-poshli-v-kontrataku-i-vybili-vraga-v-kupyanske-10712879.html Ссылка скопирована

ВСУ ведут тяжелые бои за Купянск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Главное:

Оккупантов РФ вытеснили из северной части Купянска

Идут бои в городе, ситуация непростая

Подразделения Сил обороны Украины вытеснили российские оккупационные войска из северной части Купянска Харьковской области, однако ситуация в городе остается сложной, сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"На данный момент была серия контратак в северной части города, россиян удалось вытеснить, но ситуация нестабильна. Идут бои в городе, которые динамично меняются. Хотя удалось отбросить россиян, но в городе все еще непросто", - сказал он в эфире телемарафона.

видео дня

Украинский офицер объяснил, что враг стремится закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше.

"В целом эта тактика используется вдоль всей линии разграничения. Найти место, которое относительно защищено от ударов беспилотников, накопить там определенное количество живой силы и продвинуться дальше", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Представитель ОС также сообщил о том, что Волчанск Харьковской области почти полностью разрушен, а россияне пытаются вытеснить украинские войска из его южной части. "В плане контроля там ситуация для нас неприятная", - добавил офицер.

Он также отметил, что враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она сразу поражается украинскими беспилотниками.

Бои за Купянск: данные силовиков

Бои в районе Купянска на Харьковщине продолжаются, однако информация российских СМИ об "окружении" города не соответствует действительности. Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии для прессы заявил, что такие сообщения — не что иное, как очередной фейк российской пропаганды. По его словам, ситуация на данном направлении полностью контролируется украинскими силами обороны.

Ситуация на Купянском направлении - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске Харьковской области. В результате вражеское наступление там затормозилось, сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Как сообщалось ранее, Александр Сырский опроверг "блокирование" Сил обороны в Покровске и Купянске. Заявления пропаганды РФ о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред