"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

Алексей Тесля
6 ноября 2025, 13:30
Враг стремится закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше, рассказал Виктор Трегубов.
ВСУ, Купянск
ВСУ ведут тяжелые бои за Купянск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Главное:

  • Оккупантов РФ вытеснили из северной части Купянска
  • Идут бои в городе, ситуация непростая

Подразделения Сил обороны Украины вытеснили российские оккупационные войска из северной части Купянска Харьковской области, однако ситуация в городе остается сложной, сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"На данный момент была серия контратак в северной части города, россиян удалось вытеснить, но ситуация нестабильна. Идут бои в городе, которые динамично меняются. Хотя удалось отбросить россиян, но в городе все еще непросто", - сказал он в эфире телемарафона.

видео дня

Украинский офицер объяснил, что враг стремится закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше.

"В целом эта тактика используется вдоль всей линии разграничения. Найти место, которое относительно защищено от ударов беспилотников, накопить там определенное количество живой силы и продвинуться дальше", - отметил он.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Представитель ОС также сообщил о том, что Волчанск Харьковской области почти полностью разрушен, а россияне пытаются вытеснить украинские войска из его южной части. "В плане контроля там ситуация для нас неприятная", - добавил офицер.

Он также отметил, что враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она сразу поражается украинскими беспилотниками.

Бои за Купянск: данные силовиков

Бои в районе Купянска на Харьковщине продолжаются, однако информация российских СМИ об "окружении" города не соответствует действительности. Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии для прессы заявил, что такие сообщения — не что иное, как очередной фейк российской пропаганды. По его словам, ситуация на данном направлении полностью контролируется украинскими силами обороны.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Купянск Объединенные силы Виктор Трегубов
