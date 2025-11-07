Укр
Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления Зеленского

Мария Николишин
7 ноября 2025, 17:54
193
Президент заявил, что в октябре россияне понесли наибольшие потери с начала войны.
Главные заявления Зеленского на брифинге / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/orbanviktor

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на брифинге по итогам Ставки Верховного главнокомандующего. В частности, он говорил о новых контрактах в ВСУ, потерях армии РФ, ситуации на фронте и членстве Украины в ЕС.

Потери россиян на фронте

Зеленский отметил, что российские войска в октябре понесли наибольшие потери с начала войны против Украины. Бойцы Сил обороны за месяц ликвидировали более 25 тысяч оккупантов.

По его слова, такое большое количество российских потерь подтверждено видеоматериалами.

видео дня

"Здесь четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждением. Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", - добавил он.

Президент уточнил, что общие потери россиян за октябрь могут составлять 27-28 тысяч - две-три тысячи еще не были подтверждены.

Отмечается, что такого результата удалось достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.

Продвижение ВСУ в Купянске

Зеленский рассказал, что в Купянске на Харьковщине украинские силы продвинулись на 1100-1200 метров. В то же время в Волчанске ситуация напряженная, российские войска накапливают силы.

"Их накопление за эти сутки увидели наши военные", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и российской нефти

Президент Украины ответил, сможет ли президент США Дональд Трамп убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить блокировать вступление Украины в ЕС, а Венгрию - отказаться от российской нефти.

"Орбан, который обсуждает вопросы с различными мировыми игроками, чтобы они на нас повлияли, по моему мнению, должен был строить избирательную кампанию не на ненависти к нам, а на дружбе", - сказал гарант.

Он добавил, что Украина не может дать возможность россиянам зарабатывать на энергетике и найдет выход, чтобы российской нефти в Европе не было, это вопрос времени и позиции страны.

"Орбан думает, что заблокировав вступление Украины в ЕС, он остановит развитие страны, но это не так. Никто не остановит развитие Украины. Россияне не смогли. Для нас достоинство и свобода - очень важные вещи, и Орбан не сможет это заблокировать", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о позиции Орбана - видео:

Новые контракты ВСУ

Глава государства заявил, что базовая ставка оплаты труда для военнослужащих после внедрения новых видов контракта составит 50-60 тысяч грн.

"Мы готовимся к контракту на ближайшее будущее для наших военных. Для нас это очень важно, чтобы контракт был справедливым для всех - для тех, кто мобилизован и захочет перейти на контракт, для тех, кто сегодня имеют контракт и захотят перейти на новый контракт, и для тех военных или невоенных, кто захочет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины в будущем также будет этот контракт. То есть он будет справедлив для всех", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас идет работа над определением источников финансирования этой инициативы.

Лукашенко ответит за помощь россиянам в войне

Зеленский также добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет себя слишком разговорчиво и пытается вмешаться в мирный процесс между Украиной, США и европейскими странами.

"Лукашенко стал очень разговорчивым в медиа. Нам его доброта к украинскому народу, когда в 04:00 утра летают ракеты, не нужна", - сказал президент и добавил, что Лукашенко еще ответит за помощь россиянам в войне против Украины.

Зеленский анонсировал важную программу

Стоит добавить, что Владимир Зеленский также объявил о запуске программы, направленной на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Известно, что программа предусматривает комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может столкнуться с "вечной войной" и медленным "распадом" территории, если Европа резко не усилит давление на страну-агрессора Россию.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.

В то же время, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Киевом и Москвой очевидно отсутствует доверие, а пауза в переговорном процессе возникла "из-за Киева и провокаций Европы".

Читайте также:

война в Украине ВСУ Владимир Зеленский Александр Лукашенко Виктор Орбан новости Украины
