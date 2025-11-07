Россияне снова обвинили Украину в приостановлении переговоров о мире.

Песков утверждает, что продолжение боевых действий провоцирует не Россия / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот

Что сказал Песков:

Между Украиной и Россией нет доверия

Паузу в переговорах спровоцировала Украина

Европейские государства побуждают Украину продолжать войну

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз выдал бред об окончании войны в Украине. В Кремле придумали новую преграду на пути к мирному урегулированию.

Как сообщают российские СМИ, по словам Пескова, между Киевом и Москвой очевидно отсутствует доверие, а пауза в переговорном процессе возникла "из-за Киева и провокаций Европы".

В чем якобы виновата Украина и ее европейские союзники

Представитель Путина сказал, что украинская сторона не хочет идти по пути политико-дипломатического урегулирования. Скорее всего, в трактовке Пескова это означает, что Кремль недоволен нежеланием Украины капитулировать.

В то же время претензии у России есть и к Европе. Она якобы побуждает Киев продолжать войну. Песков также добавил, что боевые действия, на продолжение которых Украину якобы подбивают европейцы, "с каждым днем только ухудшают положение украинской стороны".

Когда Россия может на самом деле начать предпринимать шаги для окончания войны

Главред писал, что по мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, заставить Путина завершить войну могут лишь определенные факторы. Первый - достижение им собственных целей, второй - истощение или России, или Украины.

В первом случае возможно замораживание войны вдоль линии фронта, во втором - капитуляция Украины. Теоретически обе стороны могут истощиться одновременно, однако пока нет предпосылок для реализации ни одного из этих сценариев в ближайшем будущем.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее в Великобритании заявили, что президент США Дональд Трамп имеет потенциал стать той ключевой фигурой, которая заставит российского лидера Путина начать мирные переговоры по войне в Украине.

Накануне стало известно, что после того, как вопрос с Газой будет закрыт, США сосредоточатся на завершении войны в Украине. В вопросе решения войны в Украине есть некоторый прогресс.

Напомним, Главред писал, что только военно-стратегическое поражение может заставить российского диктатора и военного преступника Путина закончить войну против Украины.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

